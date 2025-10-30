U HRVATSKOJ SU DANAS VEĆE USTAŠE OD ONIH IZ DOBA NDH! Skandalozni skup u Saboru, za mnoge, nije novost, već nastavak sramne državne politike

HRVATSKA danas ima veće ustaše od samih ustaša iz doba zloglasne Nezavisne Države Hrvatske (NDH). Neverovatno je da imaju takvu hrabrost. Ali, zašto i ne bi, u ovakvoj Hrvatskoj to je mejnstrim. I ne bih rekao da je to revizionizam, to je otvoreno ustaštvo.

Ovako je hrvatski istoričar Hrvoje Klasić komentariše neviđen skandal u Saboru, koji je u utorak ugostio proustaške pseudoistoričare i falsifikatore istorije, na okruglom stolu o Jasenovcu, na kojem je besramno umanjivan broj žrtava jedne od najzloglasnijih fabrika smrti u NDH.

Otišlo se u najvišem zakonodavnom domu Hrvatske, zemlje članice Evropske unije, i korad dalje, pa je isticano da je to bio "samo radni logor", a njegove "majstorske radionice su bile na takvom glasu da su se đaci dobrovoljno javljali za praksu". U tom, "maltene rajskom vrtu", kako su ga opisali govornici Igor Vukić i Nikola Banić, ljudi su umirali - od starosti:

- Nije bilo ustaških zverstava, mučenja, masovnog pokolja Srba, Roma i Jevreja.

Dan posle sramote u hrvatskom parlamentu - tišina. Nema reakcija HDZ-a ili nekog od istaknutijih političara iz redova vladajuće stranke. Kao da se ništa nije dogodilo. Šef parlamenta Gordan Jandroković se pravda da "nije ni gospodar Sabora, ni cenzor".

Klasić, među malobrojnima koji diže glas, ukazuje da na delu nije samo sramota to što se događa u hrvatskom društvu, već je to i protivzakonito:

- Član 352. stav 2, Krivičnog zakona kaže da negiranje ili znatno umanjivanje genocida jeste krivično delo koje se kažnjava sa do tri godine zatvora.

Selaković: Bahato izvrtanje istine MINISTAR kulture Nikola Selaković najoštrije je osudio održavanje okruglog stola o Jasenovcu u Saboru Hrvatske kao "bahato izvrtanje istine o jednom od najužasnijih zločina 20. veka".

- Kada je u pitanju negovanje kulture pamćenja, izvesno je da po pitanju genocidne prirode NDH i činjenice da je u pitanju fašistički monstrum koji je jedini na svetu imao logor smrti za decu, ne može biti spora. To se mora prepoznati i to prepoznavanje je uslov budućnosti, napretka i čovečnosti - ocenio je Selaković.

Za hrvatske političare desnog spektra revizionizam je legitiman, bar tako tvrdi Igor Peternel iz stranke DOMiNO, koja je sa Hrvatskim suverenistima, organozovala sramni skup u Saboru, i to stavljajući mu odrednicu "naučni".

I istoričar Klasić, primećuje da je revizija poželja, ali samo na osnovu naučnih saznanja:

- Nemamo problema poslednjih 35 godina da li je nešto ustaško, nego smeta li nam što je to ustaško. Ne muče me u ovom slučaju ti revizionisti jer su beznačajni u svetu nauke i hrvatskom društvu, brinu me ovi političari pored njih - jasan je Klasić.

Podseća ovaj istoričar i na memoare Edmunda Vezenmajera, Hitlerovog opunomoćenika za NDH, koji se zgražavao kada je video kakvi su zločini počinjeni u Jasenovcu:

- Opisao ih je kao neverovatne. I ustaše su na suđenju sve priznale, svesne da će biti osuđene na smrt zbog tih zločina.

I većina ćuti ZORAN Pusić, predsednik Antifašističke lige kaže da je skup u Saboru, sa uvodničarima, čija je dokazana stručnost, falsifikovanje broja i bezočno negiranje ustaških žrtava u Jasenovcu, novi doprinos sramoćenju Hrvatskog sabora:

- Dozvolom ovog revizionističkog skupa HDZ-ova većina stavila je celu instituciju parlamenta u položaj koji je inače opisan kao oblik kaznenog dela.

Bivša direktorka Upravnog veća Javne ustanove Spomen-područja Jasenovac Nataša Mataušić, uz ocenu da je "užasno razočarana svime što se događa", smatra da je predsednik Sabora skup koji su organizovale dve parlamentarne stranke mogao da spreči. Ona podseća da su neka srpska sela potpuno uništena, a kako niko nije preživeo, niko nije ni mogao da svedoči o sudbini osoba za koje se opravdano sumnja da su ubijene u Jasenovcu.

- Revizionizma ima svuda u Evropi, ali se zbog toga ide u zatvor. Može li iko da zamisli da nemački Bundestag bude mesto na kom će istoričari tvrditi da su Dahau i Buhenvald bili lečilišta ili da je u Aušvicu umrlo nekoliko hiljada ljudi, pre svega od starosti - pita Mataušićeva.

Za predsednika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića ono što se u utorak događalo u Saboru je deo kampanje protiv istine, dok njegova stranačka koleginica Kristina Ikić Banić kaže da je "odvratni revizionistički skup bio tužni dan za Sabor".