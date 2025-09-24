NEVREME PARALISALO DALMACIJU: Poplavljene ulice i kuće - intervenisali i vatrogasci (VIDEO)

NESTABILNO vreme sa pljuskovima i grmljavinom, koje je dan ranije pogodilo severni Jadran, danas se spustilo do Dalmacije, gde se, prema prognozama, očekuje da padne i više od 90 litara kiše po kvadratnom metru.

Foto: Printskrin/Jutjub/Dalmacija Danas

Kiša je izazvala probleme u saobraćaju, a osim puteva potopljeni su i podrumi, pa u hitnim slučajevima intervenišu vatrogasci.

DHMZ je za veći deo hrvatskog Jadrana izdao crveni meteoalarm, a najobilnije padavine u protekla 24 sata zabeležene su na zadarskom i šibenskom području.

Apsolutni rekorder je Krković, gde je izmereno čak 173 litre kiše po kvadratnom metru, javlja regionali portal Dalmacija Danas.

U Tribunju su oblaci doneli bujice i poplave koje su zahtevale intervenciju vatrogasaca. Slično je bilo i u Vodicama, gde je kiša poplavila ulice.

Komandir Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić očekuje da će se aktuelna situacija nastaviti tokom celog dana. Osim puteva, poplavljeni su i podrumi i niži delovi porodičnih kuća.

(Tanjug)