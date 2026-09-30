VEĆ ŠEST MESECI U BEKSTVU: Kapibara Samba nestala iz zoološkog vrta u Engleskoj

KAPIBARA Samba, koja je pre šest meseci pobegla iz zoološkog vrta Marvel kod Vinčestera, i dalje je na slobodi, ali su čuvari nedavno uspeli da potvrde da je živa i zdrava zahvaljujući kamerama postavljenim u prirodi, prenosi Gardijan.

Foto: Vikipedija CC 4.0/Charlesjsharp

Samba je u martu pobegla zajedno sa starijom sestrom Tango iz ograđenog prostora zoološkog vrta. Tango je uhvaćena već narednog dana, dok je Samba uspela da pobegne do okolnih močvara i obala reke Ičen.

U avgustu je kamera postavljena zbog praćenja krivolovaca zabeležila životinju nalik glodaru. Zoološki vrt je potom postavio sopstvene kamere i dobio jasan dokaz da je reč o Sambi.

-Bez sumnje, to je naša devojka. Izgleda uhranjeno i zdravo, rekla je direktorka organizacije Marvel Vajldlajf Laura Rid nakon što je kamera u avgustu zabeležila Sambu.

Snimak je napravljen dva do tri kilometra od zoološkog vrta, u području u kojem kapibara, prema proceni čuvara, ima dovoljno vode, zaklona i hrane da se skriva duže vreme.

-To je idealno mesto za nju da ostane i nestane, rekao je viši čuvar Daren Ajvs.

Samba je tokom prethodnih šest meseci viđena na nekoliko lokacija, uključujući obalu reke Ičen, gde se sunčala, pre nego što ju je pas pojurio u reku. Čuvari su tada koristili čamce, kamere i dronove, ali nisu uspeli da je uhvate.

-Samo sam videla kako jedno krzneno, smeđe telo nestaje u reci, opisala je Rid jedan od susreta sa odbeglom kapibarom.

U potrazi su korišćeni dronovi sa termalnim kamerama, zamke sa kamerama i druga oprema za praćenje divljih životinja. U potragu se uključio i Glen Murs, stručnjak za snimanje životinja dronovima.

-Neverovatno je da za sve to vreme niko nije video Sambu, rekao je Murs, koji je u potrazi proveo oko tri nedelje u večernjim satima.

Zaposleni navode da potraga nije jednostavna jer su kapibare veoma brze, dobri plivači i umeju da se sakriju u gustoj vegetaciji. Kada su ugrožene, često beže prema vodi i mogu da ostanu pod vodom nekoliko minuta.

-Veoma su dobre u skrivanju u rastinju, rekao je Ajvs.

Zoološki vrt sada pokušava da navede Sambu da se zadrži na mestu na kojem je snimljena. Čuvari joj ostavljaju hranu, uključujući batat i dinju, a postavili su i dodatne kamere. Na tom mestu ostavljaju i materijal sa mirisom njene sestre Tango i mužjaka Ripla kako bi je privukli.

Potraga je izazvala veliku pažnju javnosti, a zoološki vrt je primio brojne dojave građana. Neke su bile pogrešne - od prijava da je Samba viđena pored autoputa do slučaja u kojem je građanin bio uveren da mu se kapibara nalazi u dvorištu, da bi se ispostavilo da je reč o ježu.

Neke dojave stizale su čak i iz okoline Stounhendža, udaljenog oko 65 kilometara. Kako je navela Rid, posebno frustrirajuće bile su lažne prijave pijanih ljudi koji su pozivali usred noći iz zabave.

-Vrlo brzo smo počeli da prepoznajemo ko je ozbiljan, rekla je Rid.

Zoološki vrt apeluje na građane koji misle da su videli Sambu da je fotografišu, zabeleže tačnu lokaciju i pošalju podatke zoološkom vrtu.

Zaposleni u zoološkom vrtu odbacuju tvrdnje da je bekstvo posledica nemara.

-Ovo se dogodilo zato što je životinja uradila nešto što nismo mogli da predvidimo, rekla je Rid, dodajući da bi veliki broj ljudi na terenu mogao da oteža potragu jer bi Sambu dodatno udaljio od mesta na kojem se krije.

Dolazak zime mogao bi da olakša potragu zbog manje vegetacije, ali bi veoma hladno vreme predstavljalo rizik za Sambino zdravlje.

-Ako dođe do zaista hladnog talasa, svi ćemo biti veoma zabrinuti, rekla je Rid.

Čuvari, međutim, navode da je najvažnije što sada znaju da je Samba živa.

-Tehnički, već smo je pronašli. Videli smo je na snimcima. Veoma je krupna i veoma zdrava, rekao je Ajvs.

U zoološkom vrtu se nadaju da će je pronaći i vratiti, nakon čega će uslediti postepen proces ponovnog upoznavanja sa sestrom Tango.

Kapibare, najveći glodari na svetu, potiču iz Južne Amerike, a u prirodi žive u grupama i uglavnom se zadržavaju u blizini vode.

Tanjug

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