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VELIKO NAUČNO OTKRIĆE: Deo lobanje nosoroga stare 8,5 miliona godina iskopan na Kritu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 09. 2026. u 22:00

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DEO lobanje praistorijskog nosoroga, koji je živeo na današnjem Kritu pre oko 8,5 miliona godina, otkriven je tokom iskopavanja na južnom delu ostrva, prenosi danas Katimerini.

ВЕЛИКО НАУЧНО ОТКРИЋЕ: Део лобање носорога старе 8,5 милиона година ископан на Криту

Foto: AI generated/Gemini

Do otkrića su došli paleontolozi i geolozi sa Univerziteta u Patri, blizu grada Siteje na istoku ostrva.

Iskopavanja su počela u martu u saradnji sa zaštićenim područjem geoparka Siteia, nakon istraživanja oko lokacija Magandze i Trapezas.

Glavni nalaz bio je deo lobanje dvorogog nosoroga (Dihoplus pikermiensis), koji je ime dobio po Pikermiju koji se nalazi istočno od Atine, gde je u 19. veku otkriven veliki broj životinjskih fosila.

Oko polovine lobanje drevnog nosoroga nedostaje, dok sačuvani deo sadrži tri zuba.

Izumrla vrsta je živela u zapadnoj Evroaziji tokom gornjeg miocena, u periodu od pre 11, do pre pet miliona godina.

Tanjug

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