VELIKO NAUČNO OTKRIĆE: Deo lobanje nosoroga stare 8,5 miliona godina iskopan na Kritu

DEO lobanje praistorijskog nosoroga, koji je živeo na današnjem Kritu pre oko 8,5 miliona godina, otkriven je tokom iskopavanja na južnom delu ostrva, prenosi danas Katimerini.

Foto: AI generated/Gemini

Do otkrića su došli paleontolozi i geolozi sa Univerziteta u Patri, blizu grada Siteje na istoku ostrva.

Iskopavanja su počela u martu u saradnji sa zaštićenim područjem geoparka Siteia, nakon istraživanja oko lokacija Magandze i Trapezas.

Glavni nalaz bio je deo lobanje dvorogog nosoroga (Dihoplus pikermiensis), koji je ime dobio po Pikermiju koji se nalazi istočno od Atine, gde je u 19. veku otkriven veliki broj životinjskih fosila.

Oko polovine lobanje drevnog nosoroga nedostaje, dok sačuvani deo sadrži tri zuba.

Izumrla vrsta je živela u zapadnoj Evroaziji tokom gornjeg miocena, u periodu od pre 11, do pre pet miliona godina.

Tanjug

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