NOVINAR CNN-A MU REKAO „TO JE ISTINA“: Vučić u nekoliko rečenica srušio dvostruke aršine Zapada
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući na CNN-u u eminiji GPS voditelja Farida Zakarije govorio je o svim temama.
Na pitanje novinara da želi da bude premijer nakon što je završio predsednički mandat, upoređujući ga sa Putinom, Vučić kaže:
- To je uradio Rumen Radev u državi članici EU pre 3 meseca, ali to niste pomenuli - rekao je Vučić.
- To je istina - rekao je novinar.
- Aleks Stub je bio premijer, pa je postao predsednik, svima je dozvoljeno, samo meni nije - rekao je Vučić.
Kaže da je on demokrata i da želi da čuje šta ljudi misle.
- Bez legitimiteta ja sam ništa. Želim poštenu političku trku i ko god pobedi ja ću mu čestitati. To je demokratija - zaključio je Vučić.
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