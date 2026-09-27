Politika

NOVINAR CNN-A MU REKAO „TO JE ISTINA“: Vučić u nekoliko rečenica srušio dvostruke aršine Zapada

В. Н.

27. 09. 2026. u 16:41

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući na CNN-u u eminiji GPS voditelja Farida Zakarije govorio je o svim temama.

НОВИНАР ЦНН-А МУ РЕКАО „ТО ЈЕ ИСТИНА“: Вучић у неколико реченица срушио двоструке аршине Запада

Foto: Printscreen

Na pitanje novinara da želi da bude premijer nakon što je završio predsednički mandat, upoređujući ga sa Putinom, Vučić kaže:

- To je uradio Rumen Radev u državi članici EU pre 3 meseca, ali to niste pomenuli - rekao je Vučić.

- To je istina - rekao je novinar.

- Aleks Stub je bio premijer, pa je postao predsednik, svima je dozvoljeno, samo meni nije - rekao je Vučić.

Kaže da je on demokrata i da želi da čuje šta ljudi misle.

- Bez legitimiteta ja sam ništa. Želim poštenu političku trku i ko god pobedi ja ću mu čestitati. To je demokratija - zaključio je Vučić.

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