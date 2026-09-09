MOŽE LI AI DA REŠI JEDAN OD NAJTEŽIH MATEMATIČKIH PROBLEMA? OpenAI tvrdi da je na korak od toga

AI MODEL kompanije OpenAI navodno je pokazao da Navije–Stoksove jednačine mogu da razviju singularnost i dostignu beskonačne vrednosti za konačno vreme. Ako matematička zajednica potvrdi dokaz, bio bi to istorijski trenutak za veštačku inteligenciju i matematiku.

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OpenAI je objavio da je njegov interni sistem veštačke inteligencije pronašao rešenje za jedan od čuvenih "Problema milenijuma" - pitanje postojanja i glatkoće rešenja Navije–Stoksovih jednačina, koje opisuju kretanje fluida poput vode i vazduha.

Kompanija je rezultat objavila 8. septembra, uz matematički dokaz i njegovu formalizaciju u sistemu Lean.

U središtu problema nalazi se pitanje da li rešenja Navije–Stoksovih jednačina, koja počinju uredno i glatko, uvek ostaju takva ili u nekom trenutku mogu da razviju takozvanu singularnost - matematičku situaciju u kojoj određene veličine postaju beskonačne.

Upravo je dokazivanje postojanja ili nepostojanja takvog "pucanja" jedno od najpoznatijih otvorenih pitanja savremene matematike.

Prema OpenAI-ju, njihov dokaz pokazuje da postoje početni uslovi pod kojima rešenje Navije–Stoksovih jednačina u konačnom vremenu razvija singularnost, odnosno da matematički model može da predvidi ponašanje koje više nije fizički moguće za stvarni fluid.

Kompanija naglašava da se time pokazuje ograničenje matematičkog modela, a ne da voda ili vazduh u prirodi zaista dostižu beskonačnu brzinu.

Do rezultata je, prema navodima kompanije, doveden ogroman broj AI agenata koji su radili paralelno.

Istraživači su najpre testirali pojednostavljenu verziju problema, a zatim su računarske resurse proširili na čak 10.000 agenata kako bi napali punu verziju problema.

Nature navodi da je OpenAI za ovaj zadatak upotrebio do sada nezabeleženu količinu računarskih resursa.

Posebno je značajno što OpenAI nije predstavio samo tekst koji je generisala veštačka inteligencija. Kompanija je objavila i formalizovani dokaz u programskom jeziku Lean, što omogućava mašinsku proveru velikog broja logičkih koraka dokaza.

Međutim, tvrdnja još nije isto što i zvanično rešenje "Problema milenijuma".

Klejov matematički institut i dalje na svojoj listi vodi Navije–Stoksov problem kao nerešen. Institut je za rešenje svakog od sedam problema ponudio nagradu od milion dolara, a do sada je zvanično rešena samo Poenkareova hipoteza.

Istovremeno, ovu objavu prati i neobična naučna polemika.

Matematičar Tristan Bakmaster sa Univerziteta u Njujorku i matematičar Levent Alpoge, koji radi u Anthropic-u, dan ranije su objavili sopstveni rad o srodnom problemu.

Oni su, takođe uz pomoć AI sistema, pokazali rezultat koji uključuje pojavu singularnosti u određenim jednačinama fluida.

OpenAI navodi da je za njihov rad saznao putem glasina i da njegov sistem nije imao pristup njihovom neobjavljenom radu pre nego što je on postao javan.

OpenAI istovremeno priznaje da ne može u potpunosti da isključi mogućnost da su deidentifikovani podaci nastali korišćenjem njegovih proizvoda posredno doprineli poboljšanju modela, ali navodi da ni istraživači ni AI agenti nisu pristupali konkretnim korisničkim podacima kako bi rešili problem.

Ukoliko nezavisni matematičari potvrde da dokaz zaista ispunjava uslove originalnog problema, ovo bi bio jedan od najznačajnijih prodora u istoriji primene veštačke inteligencije u nauci.

Do sada je veštačka inteligencija uglavnom bila alat za pomoć naučnicima; ovde je, prema tvrdnji OpenAI-ja, AI sistem samostalno pronašao i formalizovao dokaz problema koji je decenijama odolevao najboljim matematičarima sveta.

(Nature)

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