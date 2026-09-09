VELIKI FINANSIJSKI PREOKRET ZA PET HOROSKOPSKIH ZNAKOVA: Evo kome sezona Device donosi uspeh

DOK je Sunce u Devici, sve do 22. septembra 2026. godine, pripadnicima ovih znakova otvaraju se brojne prilike za napredak.

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Tokom ovog perioda neće nedostajati novih mogućnosti za povećanje prihoda i donošenje boljih finansijskih odluka.

Sezona Device posebno je usmerena na detalje, pa upravo sada možete dobiti podsticaj koji vam je potreban da privučete obilje i finansijsku stabilnost.

Devica

Vaša sezona nije došla bez razloga, Device. U narednih nekoliko nedelja biće vam ukazano na prilike koje ste ranije možda prevideli.

Astrološkinja Helena Hathor navodi da će upravo pregled prethodnih finansijskih poteza pomoći da otkrijete „skriveno obilje“. Zato sada vredi ponovo pogledati račune, finansijsku dokumentaciju i odluke koje ste ranije doneli.

Posebno ćete imati koristi od prijateljstava i pomaganja drugima. Dobrota i spremnost da se angažujete za ljude iz svog okruženja mogle bi vam se višestruko vratiti.

Rak

Rakovi, vaše komunikacione veštine uskoro će biti na veoma visokom nivou.

„Šta god da kažete, šta god izađe iz vaših usta, šta god da bude objavljeno – prodavaće se“, navodi Hathor, posebno kada je reč o poslu.

A ono što sada zaradite ne mora biti kratkog daha. Prema njenim rečima, obilje koje budete stvorili ima potencijal da bude dugoročno.

Ako ste već počeli da povećavate prihode, nastavite u istom pravcu. Pažljivim i strateškim upravljanjem novcem postavljate temelje za veliki finansijski uspeh.

Vodolija

Ako ste se u poslednje vreme osećali potcenjeno ili zakinuto na poslu, tokom sezone Device stvari bi mogle da se promene.

Vreme je da se zauzmete za sebe, Vodolije. Prema rečima astrološkinje Hathor, pred vama je mogućnost da ponovo pregovarate o prihodima koje ostvarujete iz pasivnih izvora.

Do 22. septembra mogli biste da se nađete u znatno boljoj finansijskoj situaciji, naročito ako uspešno završite ove pregovore.

Naravno, neće sve biti jednostavno. Mnogi od vas već mesecima osećaju frustraciju i stagnaciju. Ipak, tokom razgovora ostanite smireni i pribrani. Ako budete mudro nastupili, mogli biste da izborite platu o kojoj ste dugo sanjali.

Bik

Sezona Device je gotovo uvek povoljna za vas, Bikovi.

Hathor objašnjava da, pošto je Sunce u zemljanom znaku, a i vi pripadate zemljanim znacima, sve što budete preduzeli do 22. septembra može imati višestruko veći efekat.

Zbog toga će vam u narednim nedeljama biti lakše da ostvarite ono što želite i približite se životu kakav zamišljate.

Profesionalna astrološkinja Valerie Mesa, međutim, ističe da ovaj period donosi i poziv da napravite više prostora za delove sebe koji žude za radošću i zabavom.

Kada se ponovo povežete sa svojim željama i osećanjima, lakše ćete birati ono što vas zaista inspiriše. Upravo to bi dugoročno moglo da vas vodi ka većem obilju.

Jarac

Poput Device, i vi ste zemljani znak, a ova sezona posebno podstiče vašu potrebu za širenjem vidika.

Prema rečima Valerie Mesa, ovaj period aktivira vašu devetu kuću, povezanu sa avanturom, obrazovanjem i novim iskustvima. To bi moglo da vas podstakne da se odvažite na važan korak ili čak krenete na putovanje koje će imati posebno značenje za vas.

Zato, Jarčevi, izađite iz svoje zone komfora i istražujte. Bilo da je reč o poslovnoj prilici ili jednostavno želji za uzbuđenjem i novim iskustvima, ako se više izložite svetu, mogli biste konačno da dobijete promenu koju ste dugo čekali.

Sezona Device traje do 22. septembra i za ovih pet znakova mogla bi da donese period novih prilika, boljih finansijskih odluka i značajnog napretka, piše Your Tango.