NEKE PROMENE ĆE VAS IZNENADITI: Šta se dešava sa telom ako često jedete sladoled?

SLADOLED je nesumnjivo omiljena poslastica i mladih i starih, pogotovo kad vreme postane toplije. Ali, da li ste se ikada zapitali šta se događa sa vašim telom kada često konzumirate sladoled?

Ukoliko pretpostavljate da će vam zbog navike čestog konzumiranja sladoleda garderoba postati tesna, u pravu ste. Ipak, pored loših efekata svakodnevnog konzumiranja sladoleda, postoje i oni dobri, piše Eatthis.com. Evo nekoliko dobrih i loših strana unošenja sladoleda:

1. Sladoled pomaže kod plodnosti

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, jedan od šest parova se suočava sa problemima plodnosti širom sveta.

Još 2008. godine epidemiolozi sa Univerziteta Harvard podelili su neke prehrambene faktore koji mogu da pomognu ljudima koji se bore sa neplodnošću i otkrili da unos mlečnih proizvoda sa visokim sadržajem masti može da bude od pomoći.

Čaša punomasnog mleka ili porcija sira računa se kao jedna porcija mlečnih proizvoda sa visokim sadržajem masti, baš kao i mlečni sladoled.

2. Možda ćete dobiti karijes

Ukoliko ne perete zube odmah pošto ste pojeli sladoled i ne odlučujete se za ovu poslasticu bez šećera, takva navika može da poveća šanse za razvoj karijesa.

- Konzumiranje hrane koja sadrži šećer bez pranja zuba odmah posle obroka može imati negativne efekte na vaše oralno zdravlje - rekao je oralni hirurg Džek Hiršfeld.

Prema njegovim rečima, konzumiranje šećera može da podstakne karijes. S obzirom na to da se gotovo svi sladoledi prave sa šećerom, svakodnevna konzumacija ne može da bude dobra za zdrave zube.

3. Možda ćete imati problem sa snom

Studija objavljena u Journal of Sleep Medicine otkrila je da je konzumiranje hrane sa malo vlakana i visokim sadržajem zasićenih masti povezano sa lakšim snom i više nesanice.

Konzumiranje više šećera, posebno noću, smanjuje količinu dubokog sna koji regeneriše telo.

4. Ugojićete se

Poznato je da sladoled sadrži puno kalorija, što nije najbolji izbor za one koji pokušavaju da smršaju ili da održe željenu telesnu težinu.

5. Možda ćete imati povećan rizik od masne jetre

Neki sladoledi su zaslađeni fruktozom. U metaanalizi se pokazalo se da je konzumiranje najmanje jedne porcije hrane napravljene s fruktozom svakog dana, poput određenih sladoleda, povezano s povećanim rizikom od razvoja nealkoholne bolesti masne jetre ili stanja u kojem se višak masti nakuplja u jetri.

Vremenom, to može doprineti razvoju insulinske rezistencije i pogoršanju stanja masne jetre, posebno ako se kombinuje sa nezdravom ishranom i nedostatkom fizičke aktivnosti.

6. Možda ćete imati zdravije kosti

Kalcijum je ključni nutrijent za zdravlje kostiju. Pola šoljice sladoleda sadrži više od 80 miligrama kalcijuma, koji pomaže da se vaše telo puni ovim važnim mineralom.

Sladoled takođe sadrži magnezijum i cink, druga dva hranljiva sastojka koja podržavaju zdravlje kostiju.

7. Možete imati negativne posledice po zdravlje srca

Konzumiranje previše dodatog šećera može da ima negativne efekte na zdravlje srca. Američko udruženje za srce preporučuje ograničavanje dodatih šećera na najviše šest odsto kalorija svakog dana.

8. Možda ćete imati nadimanje

Kod osoba koje su intolerantne na laktozu konzumiranje sladoleda može da izazove bol u stomaku, dijareju, nadimanje ili druge neprijatne gastrointestinalne simptome.

Dobra vest je da danas postoji mnogo sladoleda koji ne sadrže mleko, pa predstavljaju idealno rešenje za sladokusce kojima laktoza smeta.

Balans dobrih i loših strana

Sladoled, dakle, može imati i dobre i loše strane, u zavisnosti od količine i učestalosti konzumiranja. S jedne strane, on može doprineti unosu kalcijuma i drugih važnih minerala, poboljšati raspoloženje i imati određene potencijalne koristi za organizam. Sa druge strane, zbog visokog sadržaja šećera i masti, česta konzumacija može dovesti do gojenja, problema sa zubima, poremećaja sna, pa čak i rizika za zdravlje jetre i srca.

Zbog toga se sladoled preporučuje kao povremena poslastica, a ne kao svakodnevna navika, kako bi se uživalo u njegovom ukusu bez negativnih posledica po zdravlje.

