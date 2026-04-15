Ovo su najveći uzročnici alergija u proleće: Naši lekari objasnili šta sada možete da uradite

VIRUS gripa smanjio je svoj intenzitet, ali ono što je aktuelno i što uzima maha u ovo doba godine jesu alergije.

Foto: Profimedija/Alamy/Michael Spring

Trenutno je aktuelan polen drveća, a uskoro počinje i polen trava. To najviše osećaju ljudi koji pate od kijavice, astme i hroničnog konjuktivitisa.

Simptomi alergija su kijanje, svrab nosa, sekret iz nosa koji je providan i crvenilo očiju, kažu lekari.

Tokom prolećnog perioda, kad se javljaju alergije, najugroženije su osobe koje pate od astme, kijavice i konjuktivitisa, rekao je pedijatar Saša Milićević.

- Grip je sada pod kontrolom i značajno je slabiji nego pre mesec dana, što je dobro. S druge strane, osobe koje pate od alergija osećaju simptome. Trenutno je aktuelan polen drveća, a uskoro počinje i polen trava. To najviše osećaju ljudi koji pate od kijavice, astme i hroničnog konjuktivitisa. Simptomi su kijanje, svrab nosa, sekret iz nosa koji je providan i crvenilo očiju. Ljudi sa astmom će iskusiti otežano disanje i kašalj, naročito pri boravku u prirodi. Vetar predstavlja veliki problem, jer može nositi polen i preko 100 kilometara, tako da je to jako nezgodno kad je u pitanju alergija. Kiša malo spusti taj polen, tako da je dobra stvar ako ona padne - izjavio je dr Milićević.

Koje biljke su najveći alergeni

Doktorka Biserka Obradović je objasnila koji su razlozi zbog kojih alergijske reakcije nastaju, a taj razlog je - polen. Ona je objasnila koje biljke predstavljaju najopasnije izvore alergena.

- Grip polako jenjava, ali za razliku od njega i ostalih repsiratornih oboljenja, nama raste broj osoba koje se javljaju zbog alergijskih reakcija. Alergije se mešaju alergije sa virusima i bakterijskim oboljenjnima i mogu ići zajedno kao konglomerat. To se može videti putem laboratorijskih nalaza. Mi imamo ovo lepo vreme, ali ono sa sobom nosi veliki broj cvetanja, daleko više od 60 polenovih zrnaca na metar, pa se i više ljudi javlja sa tegobama. Najviše cvetaju breza, jasen, razna cveća, međutim zbog toplog vremena imamo i jasen, vrbu, platan i javor, a to su izuzetno jaki alergeni za one koji su osetljivi na polen - rekla dr Obradović za Telegraf.

Ona je naglasila da hronični bolesnici trebaju posebno da se čuvaju, a zbog vetra treba da budu naročito oprezni, jer on može doneti polen sa biljaka koje rastu čak u drugoj državi.

- Mi smo ranije apelovali da osobe koje su osetljive na polen treba da krenu da uzimaju lekove protiv alergije 7 do 10 dana pre početka cvetanja, da bi se lek vezao za receptore, što onemogućava povezivanje alergena. Tako bi alergijske reakcije bile slabije, a borba protiv simptoma lakša. Normalno je da su hronični bolesnici uvek ugroženi, naročito astmatičari i opstruktivni bolesnici. Oni otežano dišu i izbegavaju da izlaze tamo gde ima cvetanja. Ovih dana je duvao vetar, a ta polenova zrnca mogu leteti izuzetno daleko. Iako ambroziju nemamo ovde, ona može doći čak iz Bugarske. Moramo biti jako obazrivi, a oni koji su osetljivi obavezno moraju da uzimaju terapiju, jer se alergijske reakcije lako komplikuju - zaključila je dr Obradović.

Prof.dr Milorad Jerkan: Radimo testove

Svakako, medicinske ustanove u Srbiji taj trend uvek dočekuju spremne, jer se testovi neprestano rade, reči su direktora Doma zdravlja Niš, prof.dr Milorada Jerkana.

On je pojasnio da su domovi zdravlja posebno oprezni u periodima pojačanih respiratornih infekcija, kada se broj pacijenata značajno povećava i kada je važno pravovremeno testiranje i dijagnostika.

(Telegraf)