NE ŽURITE, PAZITE SE POVREDA Astro savet za utorak, 9. decembar: Ova ČETIRI znaka su na udaru napetog aspekta između Marsa i Saturna

MARS, planeta akcije, strasti, sukoba i povreda, u vatrenom Strelcu, 9. decembra obrazuje kvadrat sa Saturnom, planetom nepovoljnih okolnosti, u rasejanim Ribama donoseći velike unutrašnje konflikte.

Foto Pixabay free images

Upozorava i na veću podložnost povredama, jer Saturn upravlja koštano-zglobnim sistemom na našem telu, Mars tera na akciju, a kada prave kvadrat kao danas, mala nepažnja može dovesti do pada, povrede, loma kostiju. Da je dodatni oprez neophodan govori i činjenica da se obe planete nalaze na stepenima koji simbolizuju brzinu, naglost, nestrpljivost. Ovaj aspekt donosi i probleme sa zubima (kutnjaci, očnjaci).

Takođe, izazovan aspekt Mars-Saturn upozorava na sukobe s autoritetima, nadređenima, pogotovo starijim osobama, kao i sa roditeljima, prvenstveno s ocem. Ovaj napet aspekt će najviše osetiti Strelci, Ribe, Blizanci i Device, i to rođeni krajem znaka.

Simbolika astrološke kuće koja pada u znak Strelca ili Riba u vašem horoskopu, pokazuje koja će oblast života biti najviše pogođena ovim izazovnim aspektom. Na primer, ako ste podznak Blizanci, Mars je u sedmoj kući (partnerstvo, brak, javni život) a Saturn u desetoj kući (karijera, ugled, autoriteti) pa donosi sukobe s voljenom osobom, nadređenima, ali i skandale u javnosti.