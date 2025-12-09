NE ŽURITE, PAZITE SE POVREDA Astro savet za utorak, 9. decembar: Ova ČETIRI znaka su na udaru napetog aspekta između Marsa i Saturna
MARS, planeta akcije, strasti, sukoba i povreda, u vatrenom Strelcu, 9. decembra obrazuje kvadrat sa Saturnom, planetom nepovoljnih okolnosti, u rasejanim Ribama donoseći velike unutrašnje konflikte.
Upozorava i na veću podložnost povredama, jer Saturn upravlja koštano-zglobnim sistemom na našem telu, Mars tera na akciju, a kada prave kvadrat kao danas, mala nepažnja može dovesti do pada, povrede, loma kostiju. Da je dodatni oprez neophodan govori i činjenica da se obe planete nalaze na stepenima koji simbolizuju brzinu, naglost, nestrpljivost. Ovaj aspekt donosi i probleme sa zubima (kutnjaci, očnjaci).
Takođe, izazovan aspekt Mars-Saturn upozorava na sukobe s autoritetima, nadređenima, pogotovo starijim osobama, kao i sa roditeljima, prvenstveno s ocem. Ovaj napet aspekt će najviše osetiti Strelci, Ribe, Blizanci i Device, i to rođeni krajem znaka.
Simbolika astrološke kuće koja pada u znak Strelca ili Riba u vašem horoskopu, pokazuje koja će oblast života biti najviše pogođena ovim izazovnim aspektom. Na primer, ako ste podznak Blizanci, Mars je u sedmoj kući (partnerstvo, brak, javni život) a Saturn u desetoj kući (karijera, ugled, autoriteti) pa donosi sukobe s voljenom osobom, nadređenima, ali i skandale u javnosti.
Preporučujemo
PRVI KUVAR ROBOT IMA SVOJ RECEPT: Da li biste ga probali?
09. 12. 2025. u 00:49 >> 01:35
ČUDO U STENI U SEVERNOJ OSETIJI: Legenda koja je oživela 22 metra iznad zemlje (FOTO)
08. 12. 2025. u 23:22
VELIKO ARHEOLOŠKO OTKRIĆE: Pronađen raskošan brod iz doba drevnog Egipta
08. 12. 2025. u 23:00
"TA KUĆA JE STVARNO UKLETA" Majci i ocu prerezao grkljan, pa sebi isekao vene: Novi detalji porodične tragedije u Čačku
PRVI rezultati istrage tragedije koja je otkrivena u subotu ujutru u porodičnoj kući u blizini „Slobodine“ raskrsnice u Čačku, govore da je Vladimir Čarapić (47) nožem preklao vrat svojoj majci Mili (72), a potom i svom ocu Neđu (79). Zatim je sebi istim sečivom naneo više uboda po grudima i stomaku, a na kraju je prerezao vene leve ruke i tako na smrt iskrvario.
07. 12. 2025. u 13:36
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)