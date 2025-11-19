NAUČNICI OTKRILI: Prvi poljubac pre 20 miliona godina
PRVI poljubac se dogodio pre više od 20 miliona godina, navodi se u danas objavljenoj studiji u časopisu "Evolution and Human Behavior".
Tim je, najpre, definisao poljubac kao interakciju koja uključuje usmereni kontakt usta na usta pripadnika iste vrste, uz određeno kretanje usta, ali bez razmene hrane. Kombinujući podatke sa evolutivnim odnosima živih i izumrlih primata, istraživači su zaključili da je ljubljenje nastalo pre između 21,5 i 16,9 miliona godina kod predaka velikih majmuna. Položaj neandertalaca u tom evolutivnom lancu ukazuje da su i oni verovatno praktikovali poljupce, i to ne samo međusobno.
