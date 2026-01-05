POSTALA MILIONERKA PREKO NOĆI: Iznenadiće vas šta je prvo uradila kada je čula cifru
FINSKA je ovog vikenda doživela jedan od najvećih trenutaka u istoriji svoje lutrije, kada je igračica iz Helsinkija osvojila ogroman "Eurojackpot".
Dobitak od 74,1 miliona evra je izazvao veliko uzbuđenje i pažnju javnosti, a srećna dobitnica sada deli prve utiske o neočekivanoj promeni svog života.
Iako je iznos nagrade na lutriji impresivan, ona ostaje fokusirana na svakodnevne obaveze, dok planira kako će proslaviti ovu životnu pobedu.
- Mislim da još uvek ne shvatam koliko sam zapravo osvojila. Možda će mi biti jasnije kada novac legne na moj račun - rekla je dobitnica.
Odmah ujutru u subotu proverila je svoj tiket.
- Nisam mogla da sedim na stolici - opisala je svoje oduševljenje.
Dodala je da planira da vest o dobitku sačuva u vrlo malom krugu i da više neće morati da radi praznicima.
Iako je osvojila ogroman iznos, trenutno planira da obavi svakodnevne zadatke: "Sada idem napolje da čistim sneg", rekla je kada je upitana šta će sada prvo uraditi i kako se oseća nakon dobitka.
Finska nacionalna lutrijska kompanija je objavila da bi proslava mogla uslediti naknadno, kada se dobitnica u potpunosti privikne na svoj novi život.
Ovaj dobitak je četvrti po veličini "Eurojackpot" u Finskoj. Najveći finski "Eurojackpot" osvojio je 2019. godine stanovnik Siilinjarvija, kada je džekpot iznosio gotovo 92 miliona evra i bio podeljen između 50 ljudi.
Prethodni dobitnici u Finskoj uglavnom su koristili novac za putovanja i renoviranje stanova, dok su neki primali iznenadne pozive od finske nacionalne lutrijske kompanije ne znajući da su osvojili nagradu.
