POSTALA MILIONERKA PREKO NOĆI: Iznenadiće vas šta je prvo uradila kada je čula cifru

В.Н.

05. 01. 2026. u 20:51

FINSKA je ovog vikenda doživela jedan od najvećih trenutaka u istoriji svoje lutrije, kada je igračica iz Helsinkija osvojila ogroman "Eurojackpot".

ПОСТАЛА МИЛИОНЕРКА ПРЕКО НОЋИ: Изненадиће вас шта је прво урадила када је чула цифру

Foto: Profimedia

Dobitak od 74,1 miliona evra je izazvao veliko uzbuđenje i pažnju javnosti, a srećna dobitnica sada deli prve utiske o neočekivanoj promeni svog života.

Iako je iznos nagrade na lutriji impresivan, ona ostaje fokusirana na svakodnevne obaveze, dok planira kako će proslaviti ovu životnu pobedu.

- Mislim da još uvek ne shvatam koliko sam zapravo osvojila. Možda će mi biti jasnije kada novac legne na moj račun - rekla je dobitnica.

Odmah ujutru u subotu proverila je svoj tiket.

- Nisam mogla da sedim na stolici - opisala je svoje oduševljenje.

Dodala je da planira da vest o dobitku sačuva u vrlo malom krugu i da više neće morati da radi praznicima.

Iako je osvojila ogroman iznos, trenutno planira da obavi svakodnevne zadatke: "Sada idem napolje da čistim sneg", rekla je kada je upitana šta će sada prvo uraditi i kako se oseća nakon dobitka.

Finska nacionalna lutrijska kompanija je objavila da bi proslava mogla uslediti naknadno, kada se dobitnica u potpunosti privikne na svoj novi život.

Ovaj dobitak je četvrti po veličini "Eurojackpot" u Finskoj. Najveći finski "Eurojackpot" osvojio je 2019. godine stanovnik Siilinjarvija, kada je džekpot iznosio gotovo 92 miliona evra i bio podeljen između 50 ljudi.

Prethodni dobitnici u Finskoj uglavnom su koristili novac za putovanja i renoviranje stanova, dok su neki primali iznenadne pozive od finske nacionalne lutrijske kompanije ne znajući da su osvojili nagradu.

(Blic)

