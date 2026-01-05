HOROSKOP ZA UTORAK, 6. JANUAR: Bika čeka ljubav na putu, Raka rasprave s partnerom, Škorpiju isplativ ugovor, Ribe bogatiji društveni život
SAZNAJTE šta vas u utorak, 6. januara, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Konjunkcija Sunca i Venere u desetoj kući, u popodnevnim satima, donosi vam zastoj i probleme u karijeri, sukobe s nadređenima, naročito sa ženama. Novac stiže iz paralelnog izvora prihoda. Dodatni oprez za volanom.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Vaš vladalac Venera pravi konjunkciju sa Suncem u devetoj kući donoseći vam uspeh i novac preko inostranstva, pravne dokumentacije, diplomiranja. Upis na fakultet, specijalizaciju. Ljubav na putu ili u inostranstvu.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Konjunkcija Sunca i Venere u osmoj kući u popodnevnim satima deluje povoljno na vašu finansijsku situaciju. Uz nešto više napora možete uspešno da završite dokumentaciju u vezi s kreditom, podelom imovine, alimentacijom.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Spoj Sunca, koje upravlja vašim finansijama, i Venere u sedmoj astrološkoj kući, u popodnevnim satima, može da dovede do manjih problema i rasprava sa emotivnim partnerom. Poziv za izlazak stiže vam od Jarca. Nesanica.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Vaš vladalac Sunce obrazuje konjunkciju s Venerom u šestoj astrološkoj kući što vas u popodnevnim satima više fokusira na radne obaveze i zadatke. Dobijate primamljivu ponudu, ako ste zbog posla prisutni u javnosti.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Konjunkcija Sunca i Venere u petoj astrološkoj kući u popodnevnim satima, donosi vam uspeh u poslu, naročito ako se bavite nekom samostalnom delatnošću. Slobodne Device mogu da uđu u ozbiljnu emotivnu vezu.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Vaš vladalac Venera, u popodnevnim satima, pravi konjunkciju sa Suncem u četvrtoj astrološkoj kući, donoseći vam probleme, nesporazume i rasprave sa članovima porodice. Mogući su takođe finansijski problemi.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Konjunkcija Sunca i Venere u trećoj astrološkoj kući, u popodnevnim satima, najavljuje mogućnost potpisivanja ugovora o nekom isplativom poslu. Poboljšanje odnosa braćom, sestrama, rođacima, komšijama.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
Spoj Sunca i Venere u astrološkoj kući novca, po podne, povoljno utiče na vaše finansije pa ćete osetiti olakšanje kada je reč o novcu. Iznenadni poziv za izlazak od nekoga s kim se dugo niste videli.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
U popodnevnim satima obrazuje se konjunkcija Venere i Sunca u vašem znaku koji slobodnim Jarčevima donosi novu emotivnu vezu. Vaše poslovne ideje nailaze na dobar prijem kod nadređenih, saradnika i kolega.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Konjunkcija Sunca i Venere u 12. kući, u popodnevnim satima, čini vas sklonim osamljivanju i izolaciji. Prilagodite se potrebama i željama emotivnog partnera. Jedan Strelac pokušava da privuče vašu pažnju.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Konjunkcija Sunca i Venere u 11. kući u popodnevnim satima donosi vam novac i čini vaš društveni život bogatijim, uz više druženja sa prijateljima i izlazaka. Slobodne Ribe mogu da uđu u vezu sa intrigantnom osobom preko prijatelja.
