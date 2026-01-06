BUDITE STRPLJIVI, ČUVAJTE DOKUMENTA Astro savet za utorak, 6 januar: Evo koja tri znaka imaju više sreće na finansijskom i ljubavnom planu

MESEC danas napušta pompeznog, teatralnog, vatrenog Lava i ulazi u analitičnu, promišljenu, organizovanu Devicu, znak reda, rada i discipline, pa se usredsređujemo na svakodnevne obaveze ali i na brigu o zdravlju.

Foto: Deposit

To će najviše osetiti zemljani znaci, Bikovi, Device i Jarčevi.

Po podne, oko pola pet, obrazuje se konjunkcija Sunca i Venere, simbola uspeha, ljubavi i novca, na 16. stepenu Jarca (stepen privatnog života) što će povoljno delovati na finansije, ali i na emotivne veze.

Merkurovi kvadrati s Neptunom i Saturnom, i dalje upozoravaju da ne verujete svemu što čujete ili pročitate, jer će biti mnogo dezinformacija i prevara. Zato ne jurite pred rudu, budite strpljivi i sačekajte da saznate prave informacije. Takođe povedite više računa o dokumentaciji i pazite šta potpisujete.