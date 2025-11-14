NASA: Tri planete veličine Zemlje kruže oko dve zvezde
NASA-in svemirski teleskop "Tess" otkrio je tri planete veličine Zemlje koje kruže oko binarnog sistema TOI-2267, udaljenog oko 72 svetlosne godine, saopštio je međunarodni istraživački tim.
Sistem se sastoji od "dva crvena patuljka", razdvojena rastojanjem osam puta većim od rastojanja između Zemlje i Sunca, prenela je Ansa.
Prema naučnicima, dve planete tranzitiraju oko jedne zvezde, dok treća kruži oko druge, što TOI-2267 čini prvim poznatim binarnim sistemom u kome su planete zabeležene oko obe zvezde.
Prva planeta završava orbitu za oko 3,5 dana, dok dve preostale imaju orbitalne periode od 2,03 i 2,28 dana.
Međutim, druga planeta još nije potvrđena.
Otkriveni sistem je najkompaktniji i najhladniji binarni sistem sa planetama do sada poznat, navode naučnici.
Glavni autor studije Sebastijan Zuniga-Fernandez sa Univerziteta u Liježu u Belgiji ocenio je da sistem predstavlja jedinstvenu laboratoriju za proučavanje formiranja i stabilnosti stenovitih planeta.
Studija je objavljena u časopisu "Astronomija i astrofizika".
(Tanjug)
