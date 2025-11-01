NEDELJNI HOROSKOP OD 2. DO 8. NOVEMBRA: Blizance očekuju problemi na putovanjima, Lavove romantičan susret, Strelce povratak staroj ideji

SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 2. do 8. novembra, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...

PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Posao Početkom perioda možete uspešno da realizujete važan projekat, posao ili ideju. Ulazak vašeg vladaoca Marsa u devetu kuću, 4. novembra, donosi vam uspeh preko visokog obrazovanja, putovanja, saradnje sa strancima, pravnih procesa. Povratak Urana u kuću finansija, 8. novembra, vraća vas starim idejama u privatnom biznisu i nekonvencionalnim vidovima zarade (IT).



BIK (21. 4 - 21. 5)

U prvoj polovini sedmice, slobodni Ovnovi mogu da se zaljube na putu, predavanju ili u stranca. Izazovan aspekt s Venerom, vladaocem partnerskih odnosa, koja 6. novembra ulazi u kuću intimnog života, podstiče ljubomorne scene s partnerom. Krajem nedelje, moguć susret s nekim ko nosi uniformu na radu.Podložnost sportskim povredama.

Posao Ulazak Marsa u kuću finansija 4. novembra pod uticajem Jupitera, koji upravlja vašim finansijama, donosi priliku za zaradu preko intelektualne delatnosti kraćih putovanja. S povratkom Urana, koji upravlja vašom karijerom, u vaš znak, 8. novembra, stižu vam i stari računi na naplatu, promena posla ili povratak na staro radno mesto, ali i sukob s nadređenima.

Ljubav S punim Mesecom u vašem znaku (jednom godišnje), 5. novembra, donosite važnu emotivnu odluku. Vaš vladalac Venera, 6. novembra ulazi u kuću partnerstva, donoseći nesporazume s voljenom osobom. Slobodni mogu da se zaljube u nekoga koga će upoznati u društvu prijatelja ili preko društvene mreže.

Zdravlje Osetljiv urogenitalni trakt.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Posao S Marsom u Strelcu, koji upravlja vašim finansijama i planovima, od 4. novembra, izbegavajte nepotrebne troškove. Povedite više računa o svojim izjavama, naročito ako ste preko posla prisutni u javnosti. Povratak retrogradnog Urana u kuću prepreka, krajem perioda, donosi vam probleme na putovanjima, ispitima, u inostranstvu, s radnim dozvolama, pravnim procesima.

Ljubav Pun Mesec u kući tajni, 5. novembra, u napetom aspektu s vašim vladaocem Merkurom koji upravlja i vašom privatnošću, donosi rasprave s voljenom osobom i članovima porodice. Ulazak Venere, vladaoca emotivnog života, u Škorpiju, 6. novembra, slobodnima nagoveštava romansu preko poslovnih kontakata.

Zdravlje Hormonski disbalans.



RAK (22. 6 - 22. 7)

Posao Mars, planeta akcije i sukoba, u kući posla, nakon 4. novembra, donosi vam više obaveza, nerviranja i problema sa saradnicima. Povratak Urana, koji upravlja vašim finansijama, u kuću velikog novca, 8. novembra, donosi povratak starim idejama, planovima ili poslovima. U drugoj polovini perioda, izbegavajte nepotrebne troškove, sklapanje dogovora i potpisivanje ugovora.

Ljubav S punim Mesecom u kući flerta, 5. novembra, donosite važnu odluku o odnosu prema jednom prijatelju. Susret s nekim preko prijateljskih ili poslovnih kontakata. Venera, planeta ljubavi, u kući ljubavi, posle 6. novembra, slobodnim Rakovima nagoveštava ulazak u novu ljubavnu priču. Poslušajte savet Bika.

Zdravlje Podložnost povredama u kući.



LAV (23. 7 - 22. 8)

Posao Početkom perioda, više se aktivirate na polju privatnog biznisa, kreativne delatnosti ili hobija koji polako pretvarate u posao. Uspeh u privatnoj ili javnoj delatnosti, sredinom sedmice, ali i razočarenje u nekog prijatelja. Posle 8. novembra, vraćate se staroj ideji, saradnji sa starim poslovnim partnerima ili starim prijateljima. Poslušajte savet Vage ili Strelca.

Ljubav Ulazak Marsa, planete strasti ali i sukoba, koji upravlja vašom privatnošću, u kuću ljubavi, 4. novembra, donosi romantičan susret s vatrenim znakom. U vreme punog Meseca, 5. novembra, problemi sa roditeljima, a s ulaskom Venere u kuću privatnog života, 6. novembra, i sa ženama u porodici.

Zdravlje Problemi s pritiskom.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Posao Naglašena astrološka kuća putovanja i obrazovanja s punim Mesecom, 5. novembra, donosi vam probleme sa strancima, pravnim aktima, putnom dokumentacijom, radnim dozvolama, sudskim procesima, ispitima ili na putovanjima. U tu kuću vraća se i Uran 8. novembra kada ćete ponovo razmišljati o staroj poslovnoj ideji ili saradnji sa starim poslovnim partnerima.

Ljubav Mars će se pridružiti vašem vladaocu Merkuru u kući privatnosti 4. novembra donoseći vam probleme s voljenom osobom i članovima porodice. Ulazak Venere u tajanstvenu, zavodljivu Škorpiju, 6. novembra, nagoveštava ljubavni zanos s nekim koga nećete videti u pravom svetlu. Poslušajte savet jednog Lava.

Zdravlje Problemi s cirkulacijom.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Posao Početkom perioda, povedite više računa o troškovima i vrednim sitnicama, telefonima, platnim karticama, ključevima. I pazite šta i kome pričate. Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim finansijama, ulazi u kuću posla 6. novembra, donoseći vam novac, a s povratkom retrogradnog Urana u tu kuću, 8. novembra, i stare račune na naplatu. Poslušajte savet jedne Vodolije.



ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Posle 4. novembra, s Marsom, vladaocem partnerskih odnosa u vatrenom Strelcu, slobodne Vage mogu da upoznaju nekoga na kraćem putu, predavanju ili preko interneta. U vreme punog Meseca, 5. novembra, rasprave s dugogodišnjim partnerom. Krajem perioda, susret s nekim kome ste već duže vreme opsesija.Čuvajte se za volanom.

Posao Pravo je vreme za akciju jer ove nedelje možete uspešno da započnete ili završite projekat, ili realizaciju neke ideje. Posle 4. novembra, vaš vladalac Mars, planeta akcije, u kući finansija, pod uticajem moćnog Jupitera, donosi vam uspeh i novac preko putovanja, obrazovanja, stranaca ili pravnih procesa. Krajem nedelje, problemi sa sudskim sporom, opasnost od skandala.

Ljubav U vreme punog Meseca u kući partnerskih odnosa, 5. novembra, donosite važnu odluku. S Venerom, koja upravlja vašim ljubavnim životom, u vašem znaku, posle 6. novembra, bićete znak u trendu. S povratkom Urana na Algol, 8. novembra, u vaš život pokušaće da se vrati i neko koga više ne želite da vidite.

Zdravlje Oslabljena krvna cirkulacija.

STRELAC (23. 11 - 21. 12)

Posao Mars, planeta akcije, pridružiće se Merkuru u vašem znaku, 4. novembra, praveći trigon s vašim vladaocem Jupiterom u kući finansija, što vam donosi priliv energije, uspeh, novac. U vreme punog Meseca u kući posla, 5. novembra, sukob sa saradnicima, a 8. novembra povratak staroj ideji, poslu ili saradnji sa starim partnerima. Poslušajte savet jednog Lava.

Ljubav Venera, vladalac vašeg društvenog života, 6. novembra, ulazi u znak ljubavi, donoseći slobodnima ulazak u romansu s nekim ko se bavi kreativnim zanimanjem. Povratak Urana, planete iznenađenja, na opasnu zvezdu Algol, krajem sedmice, donosi vam kontakt s nekim koga ste odavno precrtali .

Zdravlje Išijas.



JARAC (22. 12 - 20. 1)

Posao Trigon između Marsa i Neptuna u kućama mašte i posla, početkom perioda, donosi vam umetničku inspiraciju i priliku da ostvarite svoje snove. Venera, koja upravlja vašom karijerom i kreativnošću, posle godinu dana, 6. novembra, ulazi u kuću planova donoseći vam novac preko prijatelja, društvenog aktivizma i nekonvencionalnih vidova zarade, poput IT-sektora ili influenserstva.

Ljubav Planeta sukoba, Mars, vladalac vašeg privatnosti, 4. novembra ulazi u kuću tajni i ograničenja donoseći vam probleme u porodici. Pun Mesec u kući emotivnog života, 5. novembra, slobodnim Jarčevima nagoveštava novu ljubav, a povratak Urana u kuću ljubavi, 8. novembra, susret sa nekadašnjom simpatijom.

Zdravlje Podložnost povredama.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Posao Mars u Strelcu gde se već nalazi Merkur koji upravlja vašom kreativnošću i finansijama, posle 4. novembra, donosi vam novac preko nekonvencionalnih vidova zarade, privatnog biznisa, obrazovanja, putovanja, ili nekretnina. Venera, planeta novca, u kući karijere, posle godinu dana, 6. novembra, najavljuje uspeh preko kontakata sa strancima. Pazite se žena na poslu.

Ljubav Početkom perioda, moguć privremeni prekid kontakta s prijateljem kome se vi dopadate. S punim Mesecom u kući privatnog života, 5. novembra, donosite važnu odluku. Povratak vašeg vladaoca Urana na Algol u kući privatnosti, 8. novembra, upozorava na probleme sa mlađim članom porodice.

Zdravlje Visok pritisak.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Posao Ulazak Marsa, planete akcije ali i sukoba, u kuću karijere, gde se već nalazi Merkur, simbol komunikacija, 4. novembra, donosi probleme sa saradnicima. Ipak, trigon s vašim vladaocem Jupiterom u kući kreativnosti, omogućava vam da ostvarite mnogo toga o čemu ste maštali. Venera u Vagi od 6. novembra, najavljuje uspeh umetnicima, glumcima, pevačima, slikarima, muzičarima.

Ljubav U vreme punog Meseca, 5. novembra, slobodne Ribe mogu da započnu romantičnu komunikaciju s nekim na kraćem putu, preko interneta ili u društvu rođaka ili komšija. Povratak Urana, koji upravlja vašom podsvešću, u treću kuću, krajem perioda, povoljno utiče na odnos s braćom i sestrama.

Zdravlje Povedite više računa o ishrani.