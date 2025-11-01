Panorama

NEDELJNI HOROSKOP OD 2. DO 8. NOVEMBRA: Blizance očekuju problemi na putovanjima, Lavove romantičan susret, Strelce povratak staroj ideji

Marina Jungić Milošević, astrolog

01. 11. 2025. u 19:30

SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 2. do 8. novembra, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...

PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4) 

Posao Početkom perioda možete uspešno da realizujete važan projekat, posao ili ideju. Ulazak vašeg vladaoca Marsa u devetu kuću, 4. novembra, donosi vam uspeh preko visokog obrazovanja, putovanja, saradnje sa strancima, pravnih procesa. Povratak Urana u kuću finansija, 8. novembra, vraća vas starim idejama u privatnom biznisu i nekonvencionalnim vidovima zarade (IT). 

Ljubav U prvoj polovini sedmice, slobodni Ovnovi mogu da se zaljube na putu, predavanju ili u stranca. Izazovan aspekt s Venerom, vladaocem partnerskih odnosa, koja 6. novembra ulazi u kuću intimnog života, podstiče ljubomorne scene s partnerom. Krajem nedelje, moguć susret s nekim ko nosi uniformu na radu. 
Zdravlje Podložnost sportskim povredama. 

BIK (21. 4 - 21. 5) 

Posao Ulazak Marsa u kuću finansija 4. novembra pod uticajem Jupitera, koji upravlja vašim finansijama, donosi priliku za zaradu preko intelektualne delatnosti kraćih putovanja. S povratkom Urana, koji upravlja vašom karijerom, u vaš znak, 8. novembra, stižu vam i stari računi na naplatu, promena posla ili povratak na staro radno mesto, ali i sukob s nadređenima. 

Ljubav S punim Mesecom u vašem znaku (jednom godišnje), 5. novembra, donosite važnu emotivnu odluku. Vaš vladalac Venera, 6. novembra ulazi u kuću partnerstva, donoseći nesporazume s voljenom osobom. Slobodni mogu da se zaljube u nekoga koga će upoznati u društvu prijatelja ili preko društvene mreže. 

Zdravlje Osetljiv urogenitalni trakt. 

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6) 

Posao S Marsom u Strelcu, koji upravlja vašim finansijama i planovima, od 4. novembra, izbegavajte nepotrebne troškove. Povedite više računa o svojim izjavama, naročito ako ste preko posla prisutni u javnosti. Povratak retrogradnog Urana u kuću prepreka, krajem perioda, donosi vam probleme na putovanjima, ispitima, u inostranstvu, s radnim dozvolama, pravnim procesima. 
Ljubav Pun Mesec u kući tajni, 5. novembra, u napetom aspektu s vašim vladaocem Merkurom koji upravlja i vašom privatnošću, donosi rasprave s voljenom osobom i članovima porodice. Ulazak Venere, vladaoca emotivnog života, u Škorpiju, 6. novembra, slobodnima nagoveštava romansu preko poslovnih kontakata. 
Zdravlje Hormonski disbalans. 


RAK (22. 6 - 22. 7) 

Posao Mars, planeta akcije i sukoba, u kući posla, nakon 4. novembra, donosi vam više obaveza, nerviranja i problema sa saradnicima. Povratak Urana, koji upravlja vašim finansijama, u kuću velikog novca, 8. novembra, donosi povratak starim idejama, planovima ili poslovima. U drugoj polovini perioda, izbegavajte nepotrebne troškove, sklapanje dogovora i potpisivanje ugovora. 
Ljubav S punim Mesecom u kući flerta, 5. novembra, donosite važnu odluku o odnosu prema jednom prijatelju. Susret s nekim preko prijateljskih ili poslovnih kontakata. Venera, planeta ljubavi, u kući ljubavi, posle 6. novembra, slobodnim Rakovima nagoveštava ulazak u novu ljubavnu priču. Poslušajte savet Bika. 
Zdravlje Podložnost povredama u kući. 


LAV (23. 7 - 22. 8) 

Posao Početkom perioda, više se aktivirate na polju privatnog biznisa, kreativne delatnosti ili hobija koji polako pretvarate u posao. Uspeh u privatnoj ili javnoj delatnosti, sredinom sedmice, ali i razočarenje u nekog prijatelja. Posle 8. novembra, vraćate se staroj ideji, saradnji sa starim poslovnim partnerima ili starim prijateljima. Poslušajte savet Vage ili Strelca. 
Ljubav Ulazak Marsa, planete strasti ali i sukoba, koji upravlja vašom privatnošću, u kuću ljubavi, 4. novembra, donosi romantičan susret s vatrenim znakom. U vreme punog Meseca, 5. novembra, problemi sa roditeljima, a s ulaskom Venere u kuću privatnog života, 6. novembra, i sa ženama u porodici. 
Zdravlje Problemi s pritiskom. 

DEVICA (23. 8 - 22. 9) 

Posao Naglašena astrološka kuća putovanja i obrazovanja s punim Mesecom, 5. novembra, donosi vam probleme sa strancima, pravnim aktima, putnom dokumentacijom, radnim dozvolama, sudskim procesima, ispitima ili na putovanjima. U tu kuću vraća se i Uran 8. novembra kada ćete ponovo razmišljati o staroj poslovnoj ideji ili saradnji sa starim poslovnim partnerima. 
Ljubav Mars će se pridružiti vašem vladaocu Merkuru u kući privatnosti 4. novembra donoseći vam probleme s voljenom osobom i članovima porodice. Ulazak Venere u tajanstvenu, zavodljivu Škorpiju, 6. novembra, nagoveštava ljubavni zanos s nekim koga nećete videti u pravom svetlu. Poslušajte savet jednog Lava. 
Zdravlje Problemi s cirkulacijom. 

VAGA (23. 9 - 22. 10) 

Posao Početkom perioda, povedite više računa o troškovima i vrednim sitnicama, telefonima, platnim karticama, ključevima. I pazite šta i kome pričate. Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim finansijama, ulazi u kuću posla 6. novembra, donoseći vam novac, a s povratkom retrogradnog Urana u tu kuću, 8. novembra, i stare račune na naplatu. Poslušajte savet jedne Vodolije. 

Ljubav Posle 4. novembra, s Marsom, vladaocem partnerskih odnosa u vatrenom Strelcu, slobodne Vage mogu da upoznaju nekoga na kraćem putu, predavanju ili preko interneta. U vreme punog Meseca, 5. novembra, rasprave s dugogodišnjim partnerom. Krajem perioda, susret s nekim kome ste već duže vreme opsesija. 
Zdravlje Čuvajte se za volanom.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11) 

Posao Pravo je vreme za akciju jer ove nedelje možete uspešno da započnete ili završite projekat, ili realizaciju neke ideje. Posle 4. novembra, vaš vladalac Mars, planeta akcije, u kući finansija, pod uticajem moćnog Jupitera, donosi vam uspeh i novac preko putovanja, obrazovanja, stranaca ili pravnih procesa. Krajem nedelje, problemi sa sudskim sporom, opasnost od skandala. 
Ljubav U vreme punog Meseca u kući partnerskih odnosa, 5. novembra, donosite važnu odluku. S Venerom, koja upravlja vašim ljubavnim životom, u vašem znaku, posle 6. novembra, bićete znak u trendu. S povratkom Urana na Algol, 8. novembra, u vaš život pokušaće da se vrati i neko koga više ne želite da vidite. 
Zdravlje Oslabljena krvna cirkulacija. 

STRELAC (23. 11 - 21. 12) 

Posao Mars, planeta akcije, pridružiće se Merkuru u vašem znaku, 4. novembra, praveći trigon s vašim vladaocem Jupiterom u kući finansija, što vam donosi priliv energije, uspeh, novac. U vreme punog Meseca u kući posla, 5. novembra, sukob sa saradnicima, a 8. novembra povratak staroj ideji, poslu ili saradnji sa starim partnerima. Poslušajte savet jednog Lava. 
Ljubav Venera, vladalac vašeg društvenog života, 6. novembra, ulazi u znak ljubavi, donoseći slobodnima ulazak u romansu s nekim ko se bavi kreativnim zanimanjem. Povratak Urana, planete iznenađenja, na opasnu zvezdu Algol, krajem sedmice, donosi vam kontakt s nekim koga ste odavno precrtali . 
Zdravlje Išijas. 


JARAC (22. 12 - 20. 1) 

Posao Trigon između Marsa i Neptuna u kućama mašte i posla, početkom perioda, donosi vam umetničku inspiraciju i priliku da ostvarite svoje snove. Venera, koja upravlja vašom karijerom i kreativnošću, posle godinu dana, 6. novembra, ulazi u kuću planova donoseći vam novac preko prijatelja, društvenog aktivizma i nekonvencionalnih vidova zarade, poput IT-sektora ili influenserstva. 
Ljubav Planeta sukoba, Mars, vladalac vašeg privatnosti, 4. novembra ulazi u kuću tajni i ograničenja donoseći vam probleme u porodici. Pun Mesec u kući emotivnog života, 5. novembra, slobodnim Jarčevima nagoveštava novu ljubav, a povratak Urana u kuću ljubavi, 8. novembra, susret sa nekadašnjom simpatijom. 
Zdravlje Podložnost povredama. 

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2) 

Posao Mars u Strelcu gde se već nalazi Merkur koji upravlja vašom kreativnošću i finansijama, posle 4. novembra, donosi vam novac preko nekonvencionalnih vidova zarade, privatnog biznisa, obrazovanja, putovanja, ili nekretnina. Venera, planeta novca, u kući karijere, posle godinu dana, 6. novembra, najavljuje uspeh preko kontakata sa strancima. Pazite se žena na poslu. 
Ljubav Početkom perioda, moguć privremeni prekid kontakta s prijateljem kome se vi dopadate. S punim Mesecom u kući privatnog života, 5. novembra, donosite važnu odluku. Povratak vašeg vladaoca Urana na Algol u kući privatnosti, 8. novembra, upozorava na probleme sa mlađim članom porodice. 

Zdravlje Visok pritisak. 

RIBE (20. 2 - 20. 3) 

Posao Ulazak Marsa, planete akcije ali i sukoba, u kuću karijere, gde se već nalazi Merkur, simbol komunikacija, 4. novembra, donosi probleme sa saradnicima. Ipak, trigon s vašim vladaocem Jupiterom u kući kreativnosti, omogućava vam da ostvarite mnogo toga o čemu ste maštali. Venera u Vagi od 6. novembra, najavljuje uspeh umetnicima, glumcima, pevačima, slikarima, muzičarima. 
Ljubav U vreme punog Meseca, 5. novembra, slobodne Ribe mogu da započnu romantičnu komunikaciju s nekim na kraćem putu, preko interneta ili u društvu rođaka ili komšija. Povratak Urana, koji upravlja vašom podsvešću, u treću kuću, krajem perioda, povoljno utiče na odnos s braćom i sestrama. 
Zdravlje Povedite više računa o ishrani. 

