NAUČNICI OTKRILI DESETINE NOVIH VRSTA: Istraživanja u dubinama Južnog okeana

TIM okeanografa otkrio je desetine novih vrsta morskih organizama na dnu Južnog okeana, u jednom od najnepristupačnijih delova planete, saopštila je danas Fondacija "Nipon-Nekton Ocean Census".

Foto: pixabay

Istraživanje je sprovedeno ranije ove godine tokom ekspedicije broda za naučna istraživanja Instituta "Šmit Okean", preneo je američki ABC Njuz.

Naučnici su prikupili gotovo 2.000 uzoraka iz 14 različitih grupa životinja i potvrdili postojanje 30 do sada nepoznatih vrsta.

Među otkrićima nalazi se i sunđer mesožder, vrsta nazvana "Chondrocladia sp. nov", poznata i kao "smrtonosna lopta".

Ova sferična životinja prekrivena je sitnim kukicama kojima hvata plen, što je čini izuzetkom među sunđerima koji se uglavnom hrane filtriranjem vode.

Tokom ekspedicije otkriveni su i oklopljeni, svetleći crvoliki organizmi vrste "Eulagisca sp. nov.", kao i tri nove vrste morskih zvezda.

Pronađeni su i do sada nepoznati račići, među njima izopode i amfipode, a preliminarni rezultati ukazuju da bi mogla biti identifikovana i potpuno nova porodica amfipoda.

Uzorci retkih puževa i školjki, prilagođenih vulkanskim i hidrotermalnim uslovima, kao i potencijalno nova vrsta crnog korala, takođe su među nalazima.

Naučnici su uočili i takozvanog "zombi" crva, koji nema usta ni creva, već se hrani uz pomoć bakterija koje razlažu masti iz kostiju velikih morskih sisara.

Prema rečima izvršne direktorke Instituta "Šmit Okean" Džjotike Virmani, napredna tehnologija, poput preciznog mapiranja morskog dna i snimaka u visokoj rezoluciji, omogućila je istraživačima da prikupe podatke iz oblasti koje ljudi nikada ranije nisu videli.

-Zajednički cilj s projektom 'Ocean Census' da ubrzamo otkrivanje novih vrsta doveo je do prvog potvrđenog posmatranja mlade kolosalne lignje i drugih novih organizama, što pokazuje šta je moguće kada nauka, tehnologija i međunarodna saradnja rade zajedno, istakla je Virmani.

Šefica naučnog tima projekta Mišel Tejlor, navela je da je Južni okean i dalje veoma slabo istražen.

-Do sada smo analizirali manje od 30 odsto prikupljenih uzoraka, pa već potvrđenih 30 novih vrsta pokazuje koliko je bogatstvo biodiverziteta još nepoznato, zaključila je Tejlor.

(Tanjug)

