KAKVA JE VAŠA VEZA, ILI BRAK? Astro "Novosti": Evo šta otkriva horoskop

KAO što natalna karta predstavlja "skrinšot" vašeg rođenja, odnosno, poziciju planeta i njihove međusobne aspekte u tom trenutku, tako i ljubavne veze imaju trenutak svog začetka, odnosno, horoskop "rođenja".

Foto: Shutterstock/Free Images Pixabay

Brakovi i emotivne veze imaju trenutak nastanka, prema kome se može uraditi horoskop, jer nije svejedno da li ste se u nekoga zaljubili u proleće, leto, jesen ili zimu.

OVAN

Ako ste se upoznali u periodu od 21. marta do 20. aprila, veza može da bude uzbudljiva, ispunjena strašću ali i ljubomornim scenama i burnim raskidima. Pošto Ovnom upravlja Mars, planeta energije, seksualnosti i sukoba, svađe nećete moći da izbegnete ali će zato pomirenja biti slatka. Dok imate oči samo za nju/njega, ljubav može da cveta.

Foto: Shutterstock

BIK

Ukoliko ste se zaljubili u razdoblju od 21. aprila do 21. maja, uživaćete u svakom trenutku veze, jer Bikom upravlja Venera, planeta uživanja, lepote i ljubavi, zbog čega će biti mnogo maženja, poljubaca, dodira, masaža. Zajedno ćete uživati i u muzici, plesu i, naravno, dobroj klopi. Ipak, povremeno će dolaziti do rasprava zbog finansija.

BLIZANCI

Ako ste partnera upoznali u periodu od 22. maja do 21. juna, kada Sunca boravi u Blizancima kojima upravlja Merkur, simbol komunikacije, nesporazume ćete brže rešavati razgovorom. A, razgovora vam nikada neće biti dosta. Stalno ćete razmenjivati poruke i gledati se preko video poziva. Malo više romantike moglo bi da unese i više strasti u vaš odnos.

RAK

Od 21. juna do 22. jula, kada Sunce prelazi preko znaka pod uticajem Meseca, rađaju se romantične veze u kojima se izlivi emocija prema partneru pokazuju u svakom trenutku. Ali to može pomalo i da "guši" suprotnu stranu. Zajedno ćete spremati razne kulinarske čarolije, što će samo učvrstiti ovu vezu koja može da potraje duže nego što ste očekivali.

Foto: Shutterstock

LAV

Veze nastale u periodu od 22. jula do 22. avgusta, započinju iznenada, na sportskoj tribini, fakultetu, predavanju, koncertu. Nikada vam neće biti dosadno ali pitanje je koliko će potrajati ovaj buran odnos pun dramskih obrta. Partner će se truditi da vam stavi do znanja da je on glavni, dok muškaracima neće biti lako da se izbore sa sujetom svoje izabranice.

DEVICA

Vezama rođenim od 23. avgusta do 22. septembra, upravlja Merkur, planeta informacija i komunikacija, pa ćete se zajedno naći na mnogim zanimljivim mestima, žurkama i proslavama, svuda gde se nešto dešava. Odlično ćete dopunjavati i jedno drugo obaveštavati o svim zbivanjima u gradu. Zato bi vaš odnos mogla da učvrsti i ideja o zajedničkom biznisu.

Foto: Shutterstock

VAGA

Sunce u znaku partnerstva, od 22. septembra do 23. oktobra, nagoveštava odlične izglede za uspeh ove veze kojom vlada Venera, planeta ljubavi, novca, uživanja. Problem može da nastane kada neko od vas dvoje ne bude mogao da se odluči između više predloga o zajedničkom životu. Muškarci će brže ubediti partnerku, s bombonjerom, cvećem, kartama za koncert...

ŠKORPIJA

U razdoblju od 23. oktobra do 22. novembra, u znaku koji simbolizuje jake nagone, rađaju se burne veze, ispunjene ljubomornim scenama i strasnim pomirenjima. Nikada vam neće biti dosta uživanja s vašim partnerom. Zahvaljujući njemu, možda ćete otkriti i drugu, nepoznatu stranu svoje prirode ali izbegavajte situacije koje podstiču posesivnost.

STRELAC

Ako ste partnera upoznali u periodu od 23. novembra do 21. decembra, neće vam biti dosadno i nikada vam neće biti dosta putovanja udvoje. To ne znači da neće biti svađa, raskida i pomirenja, ali će se sve to dešavati pod neobičnim okolnostima. Međutim, pošto vezom vlada Jupiter, planeta hedonizma, opasnost može da predstavlja zov avanture.

Foto Shutterstock

JARAC

S vezom začetom od 22. decembra do 20. januara, imate sve izglede da s partnerom živite srećno do kraja života. Pod uticajem starog, dobrog Saturna, planete sigurnosti, nikada vam neće nedostajati ušuškanosti. Nema toga što će i vama i voljenoj osobi biti nedostižno jer zajedno ste jači. Negujte zajedničke uspomene jer one "hrane" vaš odnos.

VODOLIJA

Ako je veza "rođena" od 21. januara do 19. februara, nema toga što zajedno nećete moći da postignete. Pod uslovom da partneru ne uskraćujete slobodu izbora i odlučivanja. Međutim, ono što je drugima normalno, i vama i njemu/njoj posle nekog vremena može postati dosadno. Jer, vaš odnos je pod uticajem nepredvidivog Urana, planete flerta i avanture.

RIBE

Ukoliko je veza rođena u jednom od najemotivnijih znakova, od 20. februara do 20. marta, verovatno ste već prilikom prvog susreta imali osećaj da pripadate jedno drugome. Uživaćete u muzici, plesu, romantičnim večerama, pod svetlošću sveća, uz omiljeno piće, jer vaš odnos je pod uticajem Neptuna, planete ljubavnog zanosa.