AMERIČKA SVEMIRSKA AGENCIJA POTVRDILA: Zemlja ima dva meseca, evo kako će uticati na nas
PREMA američkoj svemirskoj agenciji NASA, Zemlja trenutno ima dva meseca
Astronomi sa Univerziteta Havaji otkrili su novi, „kvazi-Mesec“, mali asteroid pod nazivom 2025 PN7.
Ovaj Mesec je nedavno otkriven, a njegove dimenzije se procenjuju na 18 do 36 metara, što odgovara veličini manje zgrade.
Amaterski teleskopi ga ne mogu videti, a najnoviji modeli teleskopa mogu ga videti samo kada je bliži Zemlji.
Naučnici su rekli da će verovatno pratiti Zemlju oko 60 godina i ako se održi njegova trenutna orbita, ostaće sa nama do 2083. godine, kada će otploviti u svemir, navodi NASA.
Naš pravi Mesec je vezan Zemljinom gravitacijom, a 2025 PN7 kruži oko Sunca putanjom sličnom Zemljinoj, što ga drži blizu i čini da izgleda kao drugi Mesec.
Kvazi-sateliti nisu gravitaciono vezani za Zemlju, ali imaju isti orbitalni period kao i Zemlja, što znači da kruže oko Sunca 365 dana. Oni su nezavisni i labavo vezani Zemljinom gravitacijom.
Naučnici kažu da su kao dva trkača u trci, kreću se stazom istim tempom, jedan pored drugog, ali nisu zaista povezani.
Naš drugi Mesec nas ni na koji način ne utiče jer se nikada nije približio našoj planeti bliže od 4 miliona kilometara. Deset puta je udaljeniji od Meseca, nema uticaja na plimu i oseku i neće zaseniti naš Mesec.
