KOLIKO DUGO JE NEKO BIO KLINIČKI MRTAV, A ONDA OŽIVEO: Naučnici objašnjavaju kako su pojedinci uspeli da "prevare smrt"

KADA srce prestane da kuca, retko se ponovo pokrene - ali, ponekad, lekari mogu da pomognu osobi da oživi čak i nakon što srce stane. Pa, koliko dugo je neko najduže bio klinički mrtav i potom se vratio u život?

Opšte pravilo je da je veoma retko da neko bude mrtav više od 30 minuta i da se ponovo vrati bez ozbiljnih oštećenja mozga. Međutim, u nekim specifičnim okolnostima, ljudi su reanimirani nakon više sati i potpuno se oporavili. Da bismo razumeli kako se to dešava, važno je definisati šta je smrt.

-Kada lekari kažu 'klinički mrtav', misle na kardijalnu smrt, a to znači da srce više ne kuca, pojašnjavaju lekari, a piše Live Science.

Kada srce prestane da kuca, sve ćelije u telu, a najvažnije, ćelije mozga, više ne dobijaju svežu, oksigenisanu krv. Oko pet minuta bez kiseonika, te ćelije počinju da umiru, što je proces koji se ne može preokrenuti. Druga vrsta kliničke smrti je smrt mozga, koja nastaje kada je mozak toliko oštećen da više ne može da kontroliše osnovne životne funkcije, kao što su disanje i rad srca.

KUPOVINA VREMENA HIPOTERMIJOM

Postoji i izuzetak - slučajevi kada je srčani zastoj praćen hipotermijom. Hipotermija nastaje kada telesna temperatura padne ispod 35 stepeni i sama po sebi može biti vrlo opasna, uzrokujući otkazivanje srca i pluća i na kraju smrt.

Ali, ako je srce već prestalo da kuca, hladnoća može imati i određene prednosti. Nizak nivo temperature usporava metabolizam organizma, štiteći osetljive ćelije mozga od smrti nakon što potroše sav kiseonik.

-Ako se ohladite dovoljno brzo, to vas može dugo zaštititi. Postoje brojni izveštaji o ljudima koji su se udavili u veoma hladnoj vodi, bili pod vodom više od sat vremena i preživeli, ističu stručnjaci.

Najduži poznati slučaj uspešne reanimacije nakon srčanog zastoja i slučajne hipotermije odnosi se na tridesetjednogodišnjeg muškarca koji je oživljen nakon osam sati i 42 minuta. Njegova telesna temperatura je bila oko 26 stepeni. Doživeo je srčani zastoj, a ljudi u blizini odmah su započeli CPR, koji je izvođen više od tri i po sata. Kada je muškarac stigao u bolnicu, postavljen je na sistem za održavanje života koji je obezbeđivao protok sveže krvi pet sati, nakon čega je zagrejan i uspešno reanimiran. Nakon tri meseca, lekari su prijavili da je muškarac potpuno oporavljen, bez trajnih neuroloških oštećenja.

ŠTA JE SA OŽIVLjAVANjEM NAKON MOŽDANE SMRTI

Dok srčana smrt ima mogućnosti za oporavak, moždana smrt je sasvim druga priča. Kada se kod pacijante proglasi moždana smrt, to znači da njegov mozak više ne može da šalje signale telu koji kontrolišu osnovne funkcije života.

Da bi se to proglasilo, lekari moraju identifikovati uzrok oštećenja mozga i isključiti sva stanja koja mogu izazvati simptome slične moždanoj smrti. Ovaj proces može uključivati snimanje mozga, testiranje osnovnih neuroloških funkcija kao što su reakcije zenica i provera da li pacijent može samostalno da diše.

Ponekad se u medijima pojavi priča o pacijentu kod koga je utvrđena moždane smrt i koji je isključen sa aparata za održavanje života, a zatim "oživeo". Da li se ti pacijenti zaista vraćaju iz mrtvih?

Verovatno ne. Definicija moždane smrti kaže da su osnovni regioni mozga odgovorni za život toliko oštećeni da se ne mogu oporaviti, pa smrt mozga nije stanje koje se može preokrenuti. Najverovatnije se u slučajevima kada neko "oživi" dogodila zapravo pogrešna dijagnoza smrti mozga.

