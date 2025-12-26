"DELIJE" GLEDAJU I NE VERUJU! Evo protiv koga sve Crvena zvezda igra na pripremama
Fudbaleri Crvene zvezde okupljaju se 3. januara na prozivci novog trenera Dejana Stankovića, a prvi meč na pripremama u Turskoj na programu je 6. januara.
Tada će rival crveno-belima biti ekipa Majnhama, član četvrte lige nemačke. To će ujedno biti i najslabija provera šampiona Srbije jer onda 10. januara sledi duel sa švajcarskim Arauom.
Dan kasnije na redu je provera protiv mađarskog Debrecina, a za 15. januar zakazan je pravi mali spektakl u vidu duela protiv Salcburga.
Nakon toga sledi povratak u Beograd i već 22. januara utakmica protiv švedskog Malmea u 7. kolu Lige Evrope.
