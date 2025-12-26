Fudbal

"DELIJE" GLEDAJU I NE VERUJU! Evo protiv koga sve Crvena zvezda igra na pripremama

Новости онлине

26. 12. 2025. u 11:30

Fudbaleri Crvene zvezde okupljaju se 3. januara na prozivci novog trenera Dejana Stankovića, a prvi meč na pripremama u Turskoj na programu je 6. januara.

ДЕЛИЈЕ ГЛЕДАЈУ И НЕ ВЕРУЈУ! Ево против кога све Црвена звезда игра на припремама

FOTO: FK Crvena zvezda

Tada će rival crveno-belima biti ekipa Majnhama, član četvrte lige nemačke. To će ujedno biti i najslabija provera šampiona Srbije jer onda 10. januara sledi duel sa švajcarskim Arauom.

Dan kasnije na redu je provera protiv mađarskog Debrecina, a za 15. januar zakazan je pravi mali spektakl u vidu duela protiv Salcburga.

Nakon toga sledi povratak u Beograd i već 22. januara utakmica protiv švedskog Malmea u 7. kolu Lige Evrope.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE! Vladimir Putin izdao naređenje
Ostali sportovi

0 7

"RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE!" Vladimir Putin izdao naređenje

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je prošla kroz mnoge međunarodne sankcije, od kojih je veći deo njih i dalje na snazi. Jedna zajednička stvar za one koje se tiču sporta je - zabrana isticanja ruske zastave. A to ruski predsednik Vladimir Putin ne gleda blagonaklono.

24. 12. 2025. u 19:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ANA UZ NIKOLU: Odbojkaški savez Srbije na novogodišnjem kotktelu nagradu najperspektivnije igrače i trenere
Ostali sportovi

0 0

ANA UZ NIKOLU: Odbojkaški savez Srbije na novogodišnjem kotktelu nagradu najperspektivnije igrače i trenere

ANA Mihajlović, primačica Uba i Nikola Brborić, primač Vojvodine najperspetkivniji su igrači u Odbojkaškom savezu Srbije. Za najbolje trenere proglašeni su strateg odbojkaša Radničkog Aleksa Brđović i kormilar odbojkašica Železničara Ratko Pavličević. Oni su nagrade dobili na tradicionalnom Novogodišnjem koktelu trofejne organizacije.

26. 12. 2025. u 22:50

Politika
Tenis
Fudbal
LAV NAPAO ČOVEKA U ALBANIJI: Držali ga kao ljubimca (VIDEO)

LAV NAPAO ČOVEKA U ALBANIJI: Držali ga kao ljubimca (VIDEO)