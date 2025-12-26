BRUKA I SRAMOTA! Ceo svet gleda i ne veruje šta je Entoni Edvards uradio Nikoli Jokiću (VIDEO)

Košarkaši Denvera pobedili su danas posle produžetka ekipu Minesote 142:138 i prekinuli njen niz od tri uzastopne pobede u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Foto: AP

Nagetse je predvodio srpski centar Nikola Jokić tripl-dabl učinkom od 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija. On je pogodio važna slobodna bacanja u završnici, utakmicu je završio uz šut sa linije penala 22/23, a iz igre 15/21.

U ekipi Minesote Entoni Edvards postigao je 44 poena uz šest skokova i tri asistencije, a u završnici je zbog dve tehničke greške morao da napusti igru. A moglo je to da se desi i ranije nakon nesportskog poteza Amerikanca prema Jokiću.

Naime, u poslednjem minutu, pri rezultatu 126:126, Nikola Jokić je izvodio slobodna bacanja, a Edvards je pokušao je na sraman način da ga dekocentriše. Amerikanac je prolazio pored Srbina koji se spremao za bacanja i odlučio je da ga uhvati za ruku.

Anthony Edwards tries to disrupt Jokic's preparation for the FT, then acts like he didn't do it. 🤔 pic.twitter.com/9BVLW9m0kl — BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) December 26, 2025

Jokić je u neverici pokušao da prihvati ono što se desilo, a Edvards se pravio da ništa nije uradio. Somborac je ostao miran, pogodio je oba slobodna bacanja, a uspešan je bio i u nastavku produžetka.

Da stvar po Edvardsa bude još gora, na 20 sekundi do kraja utakmice, dobio je drugu tehničku grešku, a samim tim i isključenje sa utakmice.

Anthony Edwards ejected in overtime pic.twitter.com/pajz2DOw85 — Isabel Gonzalez (@cisabelg) December 26, 2025

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

