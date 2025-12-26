STOP NA OLD TRAFORDU! Ruben Amorim ne pušta nikoga iz Mančestera
Trener Mančester junajteda Ruben Amorim rekao je da ne želi da dozvoli nijednom fudbaleru da napusti klub u januarskom prelaznom roku osim ako ne dođu zamene.
Igrači Junajteda Kobi Mejnu i Džošua Zirkze nezadovoljni su minutažom i žele da igraju više u drugom delu sezone. Mejnu želi da ode na pozajmicu, a Zirkze bi da se vrati u Italiju.
Međutim, iako će se sredinom mesta na teren vratiti Bruno Fernandeš, a brojni fudbaleri sa Kupa afričkih nacija, trener je rekao da nema dovoljno igrača u ekipi kako bi mogao nekoga da pusti sa Old Traforda.
"Biće teško nekome da napusti klub ako ne dovedemo zamenu. Kratki smo. Čak i sa punom ekipom, nedostaju nam igrači za nešto što može da se dogodi", rekao je Amorim, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).
Amorim će u večerašnjoj utakmici protiv Njukasla biti bez sedmorice seniorskih igrača.
"Mi smo klub koji ima veliku odgovornost. Suočavamo se sa svim ovim problemima, a u glavama medija, u mojoj glavi, u svačijoj glavi, mi moramo da pobedimo u svakoj utakmici. Nije važno, nema izgovora", naveo je portugalski trener.
