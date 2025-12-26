ONI ĆE DELITI PRAVDU: Poznato ko sudi meč Partizan - Makabi u Evroligi
Evroliga je odredila arbitre za duel 18. kola i utakmicu između Partizana i Makabija.
Glavni sudija biće iskusni Španac Migel Anhel Peres, dok če uz njega na terenu biti i Arturas Šukis i Italijan Mikele Rosi.
Ovo će biti debi novog trenera Partizana Đoana Penjeroje, a meč je na programu od 18 časova.
