Košarka

ONI ĆE DELITI PRAVDU: Poznato ko sudi meč Partizan - Makabi u Evroligi

Filip Milošević

26. 12. 2025. u 14:15

Evroliga je odredila arbitre za duel 18. kola i utakmicu između Partizana i Makabija.

ОНИ ЋЕ ДЕЛИТИ ПРАВДУ: Познато ко суди меч Партизан - Макаби у Евролиги

FOTO: N. Skenderija

Glavni sudija biće iskusni Španac Migel Anhel Peres, dok če uz njega na terenu biti i Arturas Šukis i Italijan Mikele Rosi. 

Ovo će biti debi novog trenera Partizana Đoana Penjeroje, a meč je na programu od 18 časova.

Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce do najboljeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE! Vladimir Putin izdao naređenje
Ostali sportovi

0 7

"RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE!" Vladimir Putin izdao naređenje

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je prošla kroz mnoge međunarodne sankcije, od kojih je veći deo njih i dalje na snazi. Jedna zajednička stvar za one koje se tiču sporta je - zabrana isticanja ruske zastave. A to ruski predsednik Vladimir Putin ne gleda blagonaklono.

24. 12. 2025. u 19:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ANA UZ NIKOLU: Odbojkaški savez Srbije na novogodišnjem kotktelu nagradu najperspektivnije igrače i trenere
Ostali sportovi

0 0

ANA UZ NIKOLU: Odbojkaški savez Srbije na novogodišnjem kotktelu nagradu najperspektivnije igrače i trenere

ANA Mihajlović, primačica Uba i Nikola Brborić, primač Vojvodine najperspetkivniji su igrači u Odbojkaškom savezu Srbije. Za najbolje trenere proglašeni su strateg odbojkaša Radničkog Aleksa Brđović i kormilar odbojkašica Železničara Ratko Pavličević. Oni su nagrade dobili na tradicionalnom Novogodišnjem koktelu trofejne organizacije.

26. 12. 2025. u 22:50

Politika
Tenis
Fudbal
ISMEJAVA NAŠE SVETINJE!: Narod ne prašta njene javne ispade - BiH traži ZABRANU za Severinu

"ISMEJAVA NAŠE SVETINjE!": Narod ne prašta njene javne ispade - BiH traži ZABRANU za Severinu