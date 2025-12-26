OVAKVE LJUDE NUDI SRBIMA: Rašićev kandidat za poslanika kockar i raspikuća (FOTO)

KURTIJEV Srbin Nenad Rašić Srbima na Kosovu i Metohiji nema šta da ponudi osim ljudi sumnjivih sklonosti i biografija, pa je tako četvrti na njegovoj listi za poslanike Lazar Radulović koji je sudeći po fotografijama koje kruže društvenim mrežama, pasionirani kockar!

Foto: Novosti

Radulović je uslikan u kockarnici, za stolom za rulet, što dovoljno govori o njegovim sklonostima i ukazuje da nije reč o odgovornom već krajnje nepouzdanom političaru koji srpskom narodu nema šta da ponudi.

Zato i ne čudi što se partija Rašića, pod pokroviteljstvom Kurtija, dramatično osipa i da je napuštaju brojni istaknuti funkcioneri. Tako su Rašića prethodnih dana napustili Danijela Mihajlović iz Zubinog Potoka i Slađan Nikolčević iz Štrpca, a oni svoje odluke obrazlažu time da Rašić sa svojim saradnicima ne štiti interese srpskog naroda, već interese Aljbina Kurtija i Prištine, koji su Srbima naneli mnogo muka. Uz njega su ostali ljudi poput Radulovića, koji je uslikan u kockarnici i jasno je da su preostalim Rašićevim saradnicima prava i problemi Srba na poslednjem mestu.

O Rašićevom odnosu prema Srbima svedoči i to da se nasmejan snimao ispred ogranka terorističke UČK u južnom delu Kosovske Mitrovice, da je glasao za protivpravne eksproprijacije i da se srpskim domaćinima oduzima dedovina zarad izgradnje Kurtijevih baza, a uz njega su u tom poslu ostali samo kockari i raspikuće.