BOJA PASOŠA NIJE SLUČAJNA I NOSI VAŽNU PORUKU: Malo ko zna simboliku najzastupljenijeg

BOJE pasoša nisu slučajno odabrane, svaka nosi određenu poruku. Najzastupljeniji je bordo, a postoji i plavi, zeleni i crni.

Iako deluje kao puka estetika, nijansa vaše putne isprave nije nimalo slučajna. Ona je tihi diplomatski signal koji otkriva geopolitičku pripadnost, religijsko nasleđe ili geografski položaj vaše zemlje.

Ovo su tajne koje boje pasoša nose sa sobom, a koje verovatno niste primećivali dok ste žurili na svoj let.

Geopolitika na dlanu - crvena i plava

Najzastupljenija boja na svetu je svakako crvena, tačnije njena tamnija, bordo nijansa. Ako posedujete pasoš ove boje, verovatno dolazite iz zemlje koja je članica Evropske unije ili to želi da postane.

Zemlje poput Turske, Albanije i Severne Makedonije promenile su svoje stare korice u bordo boju upravo kao simbol aspiracija ka EU integracijama. S druge strane, boje pasoša u crvenom spektru mogu ukazivati i na komunističku prošlost nacije, što je slučaj sa Kinom ili Rusijom.

Nasuprot Starom kontinentu stoji plava boja, koja se često naziva bojom "Novog sveta". Ovu boju najčešće koriste države Severne i Južne Amerike, kao i zemlje Kariba. Zanimljivo je da Sjedinjene Američke Države nisu uvek imale plave pasoše.

Kroz istoriju su koristile i crvene i zelene, pre nego što su 1976. godine standardizovale mornarsko plavu kako bi se slagala sa nijansom na američkoj zastavi, piše Kamatica.

Duhovna zelena i retka elegancija

Za mnoge države, religija igra ključnu ulogu u brendiranju nacije. Zelena boja je dominantna u islamskom svetu jer se smatra omiljenom bojom proroka Muhameda, a ujedno simbolizuje prirodu i život.

Zato ćete primetiti da su boje pasoša zemalja poput Saudijske Arabije, Pakistana ili Maroka upravo u ovim tonovima. Takođe, zelenu boju koriste i zemlje članice Ekonomske zajednice zapadnoafričkih država (ECOWAS).

Najređa od svih je crna boja. Iako deluje izuzetno elegantno i zvanično, nju koristi mali broj zemalja. Neke afričke nacije, poput Bocvane i Zambije, opredelile su se za crnu, ali je ona najpoznatija kao zaštitni znak Novog Zelanda, gde je crna nacionalna boja.

Pored estetike, tamne boje pasoša, bilo da su crne ili tamnoplave, imaju i praktičnu svrhu – na njima se manje vide oštećenja i prljavština, što je važno za dokument koji treba da traje deceniju.

Vodič kroz nijanse

- Crvena/bordo - EU, Andska zajednica, istorijsko nasleđe komunizma.

- Plava: "Novi sve" (SAD, Južna Amerika), ekonomske unije poput Mercosur-a.

- Zelena: Islamske zemlje, simbol vere i prirode, zapadna Afrika.

- Crna: Diplomatska retkost, Novi Zeland, praktičnost i estetika.

Bez obzira na to koje su boje pasoša u vašem džepu, on je vaša ulaznica u svet. Sledeći put kada izvadite pasoš na granici, setite se da u ruci ne držite samo papir, već simbol istorije i pripadnosti.

