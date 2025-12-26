MOŽE LI GRIP DA SE DOBIJE UDISANJEM VAZDUHA SA BOLESNOM OSOBOM? Evo šta kažu lekari, kako se širi virus

VIRUS se širi kapljicama koje su često nevidljive i mogu kratko vreme da se zadrže u vazduhu.

Mnogi i dalje veruju da se grip prenosi uglavnom preko dodira, prljavih ruku ili kontaminiranih površina. Ipak, tokom sezone gripa, kada temperature padaju, a boravak u zatvorenim prostorima postaje duži, sve više ljudi se pita da li je dovoljno samo da budu u istoj prostoriji sa zaraženom osobom.

- Da, grip može da se dobije udisanjem istog vazduha sa osobom koja je bolesna. Virus se širi kapljicama koje se oslobađaju kada zaražena osoba kašlje, kija, govori, pa čak i dok diše - objašnjava dr Brunda M S, specijalista interne medicine.

Te kapljice su često nevidljive i mogu kratko vreme da se zadrže u vazduhu, naročito u zatvorenim i slabo provetrenim prostorijama. Kada se udahnu, virus dospeva u nos, usta ili pluća i započinje infekcija, što objašnjava zašto se grip brzo širi u kancelarijama, školama, javnom prevozu i domaćinstvima, dodaje dr Brunda.

- Rizik je veći kada se duže boravi u blizini obolele osobe, posebno u malim prostorijama sa lošom ventilacijom. Blizina, zimski period, suv i hladan vazduh, kao i nedovoljno provetravanje, značajno povećavaju mogućnost prenosa - ističe doktorka i dodaje da upravo zato jedan član porodice često zarazi ostale, kao i da se grip lako širi u kolektivima.

Nije samo vazduh u pitanju

Ipak, vazduh nije jedini način prenosa. Kapljice mogu direktno da dospeju na lice ili oči, a virus može da opstane i na površinama koje se često dodiruju, poput kvaka, telefona, stolova i tastatura.

- Dodirivanje tih površina, a zatim lica, dodatno povećava rizik. Problem predstavlja i činjenica da osoba može da širi virus i pre nego što se pojave prvi simptomi, kao i nekoliko dana nakon oboljevanja, što otežava izbegavanje kontakta - upozorava doktorka.

Ko ima veći rizik od težeg oblika gripa

Iako grip može da pogodi svakoga, određene grupe imaju veći rizik od težeg oblika bolesti. Osobe sa oslabljenim imunitetom, stariji, trudnice i ljudi sa hroničnim bolestima skloniji su komplikacijama, čak i nakon naizgled blagog izlaganja virusu, opominje.

Kako da smanjite rizik od zaraze

Kako bi se rizik smanjio, važne su jednostavne mere. Nošenje maske kada u gužvi i zatvorenim prostorima, držanje distance od osoba koje imaju simptome, redovno provetravanje prostorija, pranje ruku i izbegavanje dodirivanja lica mogu značajno da smanje mogućnost infekcije. Doktorka posebno ističe značaj vakcinacije protiv gripa.

- Vakcina ne samo da smanjuje rizik od oboljevanja, već ublažava i težinu bolesti ako do infekcije ipak dođe. Isto tako, kada se ne osećate dobro, ostanak kod kuće je odgovoran način da zaštitite druge - zaključuje ona.

