LEPO MU U BARSELONI! Markos Rašford ne želi da se pomera iz Katalonije

26. 12. 2025. u 13:24

Engleski fudbaler Markus Rašford rekao je da bi želeo da ostane u Barseloni, gde je ovog leta došao na jednogodišnju pozajmicu iz Mančester junajteda.

ЛЕПО МУ У БАРСЕЛОНИ! Маркос Рашфорд не жели да се помера из Каталоније

FOTO: Tanjug/AP

Otkako je prešao u Barselonu, 28-godišnji napadač se vratio u formu, motivisan je za rad i želi da ostane na Kamp Nou i po isteku pozajmice, preneli su danas britanski mediji.

On je u 24 utakmice postigao sedam golova i imao je 11 asistencija u španskoj ekipi.

U intervjuu za Sport, Rašford je rekao da je njegova najveća pokretačka snaga želja za pobedom, osećaj za koji veruje da je izbledeo tokom poslednjih godina u Mančester junajtedu.

"Naravno da želim da ostanem u Barseloni, ali ne igram iz tog razloga. Igram jer želim da pobeđujem. Barselona je fantastičan klub", rekao je Rašford.

On je dodao da je zahtevna sredina u Barseloni pozitivno uticala na njega.

"Barselona je poznata kao klub u kome se očekuju pobede i gde postoji pritisak. Ali to je pozitivan pritisak. Gura te napred. Fudbaleru je to potrebno. Za mene je teže da igram u klubu u kome takvi zahtevi ne postoje. Barselona je fantastična sredina", rekao je Rašford.

Barselona ima opciju da otkupi Rašfordov ugovor na kraju sezone. Mediji su preneli da je klauzula vredna nešto više od 30 miliona evra, da pregovori neće biti potrebni i da katalonski klub samo mora da je aktivira.

Očekuje se da će Mančester junajted biti zainteresovan da proda Rašforda, ali odluku će doneti Barselona, koja je u nezavidnoj finansijskoj situaciji.

