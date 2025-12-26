Svet

RJABKOV UPUTIO OŠTRU PORUKU EVROPI: "Moskva ne vidi potrebu da progoni ili da moli"

K. Despotović

26. 12. 2025. u 14:17

ZAMENIK ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov izjavio je danas da su politički kontakti sa brojnim evropskim zemljama trenutno na čekanju, ali da Moskva ne vidi potrebu da ih "progoni" ili da moli za nastavak dijaloga o postizanju mirnog rešenja o Ukrajini.

РЈАБКОВ УПУТИО ОШТРУ ПОРУКУ ЕВРОПИ: Москва не види потребу да прогони или да моли

Foto: Printskrin Youtube/Ministry of Foreign Affairs of Russia

Rjabkov je za televizijski kanal Rosija 1 rekao da će "to postati moguće kada evropske prestonice promene svoj pristup Rusiji", prenosi agencija RIA Novosti.

Odgovarajući na pitanje da li Rusija trenutno ima kontakte sa onim evropskim državama koje vode agresivnu politiku prema Moskvi, Rjabkov je kazao da "postoje razni kontakti i kontakti na različitim nivoima", od kojih "mnogi jednostavno nisu objavljeni".

- Ako govorimo o kontaktima na najvišem nivou, na političkom nivou, naravno, trenutno doživljavamo dugu pauzu zbog naših protivnika. Ali ne osećamo nikakvu nelagodnost zbog ovoga. Ne možemo ih juriti niti moliti za bilo šta. To nije ugledno, nije dostojanstveno i nije potrebno. Znamo njihov stav - istakao je Rjabkov.

Dodao je da će Rusija "biti spremna da odgovori, na svim nivoima" kada "neko od njih shvati da su alternative moguće i da vredi pokušati nešto drugačije".

(Tanjug)

BONUS VIDEO: 

Veliko broj građana Rasinskog i Raškog okruga dočekuje predsednika Vučića

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NJUJORK ĆE ZAHTEVATI OD DRUŠTVENIH MREŽA: Moraće da prikazuju upozorenja o mentalnom zdravlju
Svet

0 0

NJUJORK ĆE ZAHTEVATI OD DRUŠTVENIH MREŽA: Moraće da prikazuju upozorenja o mentalnom zdravlju

GUVERNERKA Njujorka Keti Hokul najavila je danas novi zakon koji će obavezati društvene mreže koje koriste funkcije poput neprekidnog skrolovanja, auto-pleja i algoritamskih fidova da prikazuju upozorenja o potencijalnoj šteti po mentalno zdravlje mladih korisnika, a taj potez deo je napora da se zaštite deca od prekomernog korišćenja društvenih mreža i njihovih negativnih uticaja.

26. 12. 2025. u 23:00

Politika
Tenis
Fudbal
ISMEJAVA NAŠE SVETINJE!: Narod ne prašta njene javne ispade - BiH traži ZABRANU za Severinu

"ISMEJAVA NAŠE SVETINjE!": Narod ne prašta njene javne ispade - BiH traži ZABRANU za Severinu