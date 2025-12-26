RJABKOV UPUTIO OŠTRU PORUKU EVROPI: "Moskva ne vidi potrebu da progoni ili da moli"
ZAMENIK ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov izjavio je danas da su politički kontakti sa brojnim evropskim zemljama trenutno na čekanju, ali da Moskva ne vidi potrebu da ih "progoni" ili da moli za nastavak dijaloga o postizanju mirnog rešenja o Ukrajini.
Rjabkov je za televizijski kanal Rosija 1 rekao da će "to postati moguće kada evropske prestonice promene svoj pristup Rusiji", prenosi agencija RIA Novosti.
Odgovarajući na pitanje da li Rusija trenutno ima kontakte sa onim evropskim državama koje vode agresivnu politiku prema Moskvi, Rjabkov je kazao da "postoje razni kontakti i kontakti na različitim nivoima", od kojih "mnogi jednostavno nisu objavljeni".
- Ako govorimo o kontaktima na najvišem nivou, na političkom nivou, naravno, trenutno doživljavamo dugu pauzu zbog naših protivnika. Ali ne osećamo nikakvu nelagodnost zbog ovoga. Ne možemo ih juriti niti moliti za bilo šta. To nije ugledno, nije dostojanstveno i nije potrebno. Znamo njihov stav - istakao je Rjabkov.
Dodao je da će Rusija "biti spremna da odgovori, na svim nivoima" kada "neko od njih shvati da su alternative moguće i da vredi pokušati nešto drugačije".
(Tanjug)
