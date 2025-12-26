Ostali sportovi

GOTOVO JE! Partizan dovodi reprezentativca Srbije

26. 12. 2025. u 09:01

SVE je završeno!

ГОТОВО ЈЕ! Партизан доводи репрезентативца Србије

FOTO: N. Skenderija

Rukometaši Partizana uskoro će dobiti veliko pojačanje. Novi igrač crno-belih postaće Aljoša Damjanović, koji pruža sjajne partije u dresu Metaloplastike.

Kako prenosi B92.sport, Damjanović je sve dogovorio sa Parnim valjkom i naredne polusezone će nositi dres srpskog šampiona.

Partizan će Metaloplastici uplatiti određeno obeštećenje za dovođenje srpskog reprezentativca.

Očekuje se i da neko zbog ovog transfera i ode iz redova crno-belih.

Damjanović se odlično snalazi na poziciji srednjeg i levog beka. Svojim partijama je zaslužio poziv selektora Raula Gonzalesa, pa će predstavljati Orlove na predstojećem Evropskom prvenstvu.

24. 12. 2025. u 19:50

