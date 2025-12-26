GOTOVO JE! Partizan dovodi reprezentativca Srbije
SVE je završeno!
Rukometaši Partizana uskoro će dobiti veliko pojačanje. Novi igrač crno-belih postaće Aljoša Damjanović, koji pruža sjajne partije u dresu Metaloplastike.
Kako prenosi B92.sport, Damjanović je sve dogovorio sa Parnim valjkom i naredne polusezone će nositi dres srpskog šampiona.
Partizan će Metaloplastici uplatiti određeno obeštećenje za dovođenje srpskog reprezentativca.
Očekuje se i da neko zbog ovog transfera i ode iz redova crno-belih.
Damjanović se odlično snalazi na poziciji srednjeg i levog beka. Svojim partijama je zaslužio poziv selektora Raula Gonzalesa, pa će predstavljati Orlove na predstojećem Evropskom prvenstvu.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
"BILO JE LUDO"! Nikola Jokić nakon istorijske partije (VIDEO)
26. 12. 2025. u 08:50
RAZBIJEN LUKA DONČIĆ! Hjuston je sila za Lejkerse
26. 12. 2025. u 08:35
DOMINACIJA SE NASTAVLjA: Odgovor za Nikolu Jokića ne postoji!
NEVEROVATNU sezonu igra najbolji košarkaš današnjice, a novo sjajno izdanje očekujemo na večerašnjem meču Nagetsa i Timbervulvsa koji zatvaraju božićni program u "Bol areni" (4.30).
25. 12. 2025. u 14:00
"RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE!" Vladimir Putin izdao naređenje
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je prošla kroz mnoge međunarodne sankcije, od kojih je veći deo njih i dalje na snazi. Jedna zajednička stvar za one koje se tiču sporta je - zabrana isticanja ruske zastave. A to ruski predsednik Vladimir Putin ne gleda blagonaklono.
24. 12. 2025. u 19:50
"SAD JE TITO ODJEDNOM POBIO JADNE HRVATE..." Vedrana o bivšoj državi: "Sve sam više Jugoslovenka kako vreme odmiče!"
VEDRANA ne bira reči kada govori o vremenu Jugoslavije...
24. 12. 2025. u 09:52
Komentari (0)