GOTOVO JE! Partizan dovodi reprezentativca Srbije

SVE je završeno!

FOTO: N. Skenderija

Rukometaši Partizana uskoro će dobiti veliko pojačanje. Novi igrač crno-belih postaće Aljoša Damjanović, koji pruža sjajne partije u dresu Metaloplastike.

Kako prenosi B92.sport, Damjanović je sve dogovorio sa Parnim valjkom i naredne polusezone će nositi dres srpskog šampiona.

Partizan će Metaloplastici uplatiti određeno obeštećenje za dovođenje srpskog reprezentativca.

Očekuje se i da neko zbog ovog transfera i ode iz redova crno-belih.

Damjanović se odlično snalazi na poziciji srednjeg i levog beka. Svojim partijama je zaslužio poziv selektora Raula Gonzalesa, pa će predstavljati Orlove na predstojećem Evropskom prvenstvu.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu