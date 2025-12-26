VLASNICI PASA OVO TREBA DA ZNAJU: Ponašanje kućnih ljubimaca koje može biti smrtonosno
KADA padne sneg, mnogi psi ga jedu. Iako deluje bezazleno, ovo ponašanje krije više motiva nego što se na prvi pogled čini, a stručnjaci upozoravaju kada može biti opasno po zdravlje psa.
Razlozi za jedenje snega kod pasa mogu biti različiti – od osnovnih fizioloških potreba, preko igre i radoznalosti, do potencijalnih zdravstvenih problema.
Najčešći razlog je žeđ. Sneg predstavlja vodu u čvrstom obliku, pa pas koji nema stalno dostupan izvor sveže vode može pokušati da se osveži upravo njime. Pored toga, tekstura snega, hladna i hrskava, privlači pse, pružajući nove mirise, dodire i zvuke, što pokreće prirodnu želju za istraživanjem i igrom.
Kada jedenje snega ukazuje na zdravstveni problem
Postoji granica između bezazlene radoznalosti i ponašanja koje može signalizirati zdravstveni problem. Ako pas opsesivno jede sneg iako ima pristup svežoj vodi, posebno uz pojačanu žeđ, često mokrenje, gubitak apetita ili promene u ponašanju, to može biti znak poremećaja u ravnoteži tečnosti i elektrolita.
Ovakvi simptomi ponekad ukazuju na probleme sa bubrezima, štitnom žlezdom ili druge endokrine smetnje. U tim situacijama je neophodno posetiti veterinara.
Opasnosti od snega sa ulica i trotoara
Sneg u dvorištu obično nije opasan, ali sneg u urbanim sredinama može biti ozbiljna pretnja. Sol, antifriz, sredstva za topljenje leda i razne hemikalije lako se zadržavaju u snegu i mogu izazvati trovanje, probleme sa varenjem, oštećenja bubrega ili upale digestivnog trakta.
Ispod snega se takođe mogu skrivati kamenčići, staklo, metalne strugotine ili grančice, što može dovesti do povreda u ustima, lomova zuba ili opstrukcije creva. Velike količine snega takođe mogu naglo ohladiti želudac i creva, izazivajući povraćanje, dijareju i bolove u stomaku – stanje koje veterinarski stručnjaci nazivaju “zimski gastritis”.
Kako zaštititi psa zimi
Najvažniji korak je stalno obezbediti psu svežu vodu pre izlaska napolje. Pas koji nije žedan manje je sklon da jede sneg. Tokom šetnje izbegavajte sneg sa površina koje su posute solju ili hemikalijama, a u gradskim sredinama držite psa na povocu kako bi se smanjio rizik od kontaminacije.
Pažnju psa možete skrenuti igrom, poslasticama ili treningom. Nakon povratka u kuću preporučuje se pranje i sušenje šapa, čime se uklanjaju tragovi soli i hemikalija koje pas može poližati.
Povremena pahulja iz čistog dvorišta obično nije štetna, ali kada sneg dođe u kontakt sa prljavštinom, hemikalijama ili urbanim površinama, rizici postaju realni. Zimski pejzaž pruža radost, ali i potencijalne opasnosti. Posmatranje psa, razumevanje njegovih navika i odgovarajuća zaštita ključni su za sigurnost vašeg ljubimca tokom zimskih dana.
(Alo)
