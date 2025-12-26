ČITAJTE PAŽLJIVO SITNA SLOVA NA UGOVORIMA I DOKUMENTIMA Astro savet za petak, 26. decembar: Ovi znaci treba da obrate najviše pažnje
JUPITER, planeta blagostanja, putovanja i obrazovanja, u znaku svoje egzaltacije gde je izuzetno jak, predveče ulazi u trigon s Mesecom u Ribama, što donosi novčane dobitke i uspeh preko saradnje sa strancima, na putovanjima, na ispitima, kao i preko pravnih poslova.
Kvadrat sa Merkurom u rasejanom Strelcu, koji Mesec takođe pravi, donosi inspiraciju umetnicima, ali ostalima može doneti probleme sa dokumentima i u saobraćaju, pa se preporučuje dodatni oprez. Pažljivo čitajte sve što piše sitnim slovima na ugovorima, dokumentima, serifikatima itd. Ovo se najviše odnosi na Strelce, Ribe, Blizance i Device.
