ČITAJTE PAŽLJIVO SITNA SLOVA NA UGOVORIMA I DOKUMENTIMA Astro savet za petak, 26. decembar: Ovi znaci treba da obrate najviše pažnje

PRE tačno godinu dana otvorena je prethodna, a juče je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u saobraćaj svečano pustio još jednu, novu deonicu Moravskog koridora, auto-puta Pojate-Preljina, i to u dužini od 14,3 kilometra, od petlje Vrnjačka Banja do petlje Vrba na samom ulasku u Kraljevo. Tako je i grad na Ibru konačno priključen na evropsku mrežu auto-puteva.