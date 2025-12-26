SADA JE SVE JASNO! Rasim LJajić pričao o odnosu Danka Lazovića i Predraga Mijatovića
Predsednik Partizana Rasim Ljajić govorio je o aktuelnoj situaciji u klub.
Ljajić je u razgovoru za sajt Sportske. net odgovorio na pitanje o odnosu Mijatovića i Danka Lazovića, o kome se u poslednje vreme dosta govori.
- To što Lazović nije bio na utakmici protiv IMT-a je zato što trenutno nije u zemlji. Vraća se za dva dana i biće tu. Prema tome, klub funkcioniše. Da, postoji debata, postoje nekada oprečna mišljenja oko tih stvari, ali se dogovaramo i usaglašavamo. Na kraju krajeva, ja bih se zabrinuo, i uvek se zabrinem, kad neko kaže: „Mi smo jedinstveni“. A u čemu jedinstveni? Šta to znači? Kako u današnje vreme možete da budete potpuno jedinstveni u bilo kom kolektivu? To je korisno, da imamo različita mišljenja, debatu i dijalog“, pojasnio je Ljajić.", rekao je Ljajić.
Jesenji deo šampionata je završen, a Partizan je na prvom mestu sa bodom viška u odnosu na Crvenu zvezdu. Ipak sve navijače crno-belih zanima, hoće li Partizan i u prolećnom delu imati Jovana Miloševića u sastavu.
- Mi želimo da Milošević ostane. Činjenica je da smo mi izgubili tri važne utakmice u kojima on nije igrao – izgubili smo od IMT-a, izgubili od Čukaričkog i izgubili od Mačve u Šapcu. Nije bio u ekipi jer je bio povređen, prema tome, to dovoljno govori o njegovoj važnosti za ovu ekipu. Milošević želi takođe da bude deo Partizana, njegov agent to želi, a ostaje da Štutgart napravi dogovor sa njim. S obzirom na to da mu ovaj tekući ugovor važi još godinu dana, oni žele da se osiguraju i produže ga na neki duži vremenski period, kako bi posle isteka te pozajmice u Partizanu, koja bi bila do juna meseca, mogli da razmišljaju ili o njegovoj prodaji ili o povratku u Štutgart. To je opcija. Uglavnom se Štutgart sada pita za sve. Realna šansa postoji, jedino ukoliko se u međuvremenu nešto ne dogodi, a iskreno mislim da smo blizu toga da sve strane u ovome budu zadovoljne. Tri strane su apsolutno za to da Milošević nastavi u Partizanu – dakle mi, agent i sam Milošević. Sada ostaje Štutgart koji treba da pronađe svoj interes, a oni vide svoj interes u produžetku ugovora sa njim i onda ustupanju Miloševića Partizanu na još šest meseci, do juna“, pojasnio je Rasim Ljajić u razgovoru za Sportske.net.
