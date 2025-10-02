ISTORIČAR UZ POMOĆ AI: Identifikovao nacistu sa fotografije Holokausta
NEMAČKI istoričar Jirgen Mateus, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je da je uz pomoć veštačke inteligencije identifikovao nacističkog vojnika prikazanog na jednoj od najpoznatijih fotografija Holokausta - snimak egzekucije u Berdičevu 1941. godine.
Fotografija prikazuje vojnika kako pištoljem preti muškarcu u odelu, na ivici jame ispunjene telima, dok nemački vojnici posmatraju zločin, a koja je dugo bila pogrešno poznata kao "Poslednji Jevrejin u Vinici", piše Gardijan.
Prema istraživanju objavljenom u časopisu "Zeitschrift für Geschichtswissenschaft", masakr je počinjen 28. jula 1941. godine, a ubica je, kako tvrdi Mateus, bio Jakobus Onen - nastavnik jezika i fizičkog vaspitanja iz nemačkog sela Tihelvarf, rođen 1906. godine.
Onen je bio član nacističke partije pre dolaska tadašnjeg kancelara Adolfa Hitlera na vlast, a poginuo je na frontu 1943. godine.
Identifikacija je postignuta kombinacijom arhivskog rada, svedočenja porodice i analiza fotografija koje je sprovela grupa "Belingcat", koristeći AI.
Prema Mateusovim navodima, algoritam je pokazao visoko podudaranje između istorijskih slika Onena i naciste sa fotografije.
Mateus, bivši šef istraživačkog odeljenja Memorijalnog muzeja Holokausta u Vašingtonu, ocenio je da je fotografija ključna za razumevanje prirode zločina.
Pokazuje neposredan odnos između ubice i žrtve, rekao je Mateus, dodajući da masovna ubistva poput onog u Berdičevu ilustruju "sistemski genocid u okupiranom Sovjetskom Savezu".
Od oko 20.000 Jevreja u Berdičevu 1941. godine, preživelo je samo 15 do početka 1944. godine, navode nemački mediji.
Mateus i njegov kolega Andrij Mahalecki nastavljaju istraživanje u pokušaju da identifikuju i samu žrtvu sa fotografije.
