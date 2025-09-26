TRZAVICE U LJUBAVNIM VEZAMA I RASPRAVE SA ŽENAMA Astro savet za subotu, 27. septembar: Ova 4 znaka su na udaru kvadrata Meseca i Venere
VENERA, planeta ljubavi, lepote, uživanja, umetnosti, novca, u poslovičnoj Devici, danas pravi napet aspekt sa Mesecom u velikodušnom, avanturistički ihedonistički nastrojenom Strelcu.
Devica pazi na svaki dinar, a Strelac voli da troši i uživa, zbog čega su mogući finansijski problemi, vanredni troškovi, ali i trzavice u emotivnim i bračnim vezama. Ova pozicija planeta takođe donosi rasprave sa ženama.
Znaci koji su na udaru ovog kvadrata su Devica, Strelac, Blizanci i Ribe.
"ZELENSKI POČINjE DA LUDI, VIDI ČUDOVIŠTA" Reakcija Sijarta na tvrdnju o dronovima u Ukrajini
MAĐARSKI ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je danas da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski "počinje da ludi", povodom njegove izjave da je bilo kršenja vazdušnog prostora Ukrajine izviđačkim dronovima, za koje je naveo da su verovatno bili mađarski.
26. 09. 2025. u 17:14
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
MOGUĆA I ZATVORSKA KAZNA: Koje sankcije prete Laziću - advokat objasnio šta čeka pevača posle saobraćajke
ADVOKAT Boško Žurić detaljno je objasnio kakve kazne sleduju za ono što je uradio pevač Darko Lazić.
26. 09. 2025. u 12:39
