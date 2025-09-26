TRZAVICE U LJUBAVNIM VEZAMA I RASPRAVE SA ŽENAMA Astro savet za subotu, 27. septembar: Ova 4 znaka su na udaru kvadrata Meseca i Venere

VENERA, planeta ljubavi, lepote, uživanja, umetnosti, novca, u poslovičnoj Devici, danas pravi napet aspekt sa Mesecom u velikodušnom, avanturistički ihedonistički nastrojenom Strelcu.

Devica pazi na svaki dinar, a Strelac voli da troši i uživa, zbog čega su mogući finansijski problemi, vanredni troškovi, ali i trzavice u emotivnim i bračnim vezama. Ova pozicija planeta takođe donosi rasprave sa ženama.

Znaci koji su na udaru ovog kvadrata su Devica, Strelac, Blizanci i Ribe.