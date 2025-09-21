DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 22. SEPTEMBAR: Raka očekuje nova ljubav, Škorpiju kupovina nekretnine, a Ribe problemi na putovanjima
SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 22. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Vaš vladalac Mars, posle dve godine, ulazi u kuću finansija, donoseći vam priliku da dođete do novca preko alimentacije, podele bračne imovine, kredita ili sponzorstva. Ulazak Sunca u Vagu, donosi vam probleme u braku ili vezi.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Sunce u šestoj kući posle godinu dana fokusira vas više na svakodnevne poslovne obaveze. Mars u kući partnerskih odnosa, posle dve godine, donosi vam svađe s voljenom osobom ali i skandale u javnosti. Nervoza.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Sunce u petoj kući podstiče vašu kreativnost i originalnost što donosi uspeh u privatnoj ali i u javnoj delatnosti. Ulazak Sunca u kuću ljubavi, donosi vam brojne susrete i poznanstva sa interesantnim osobama. Podložnost infekcijama.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Posle godinu dana, Sunce u kući privatnog života, donosi probleme sa članovima porodice, a privatnicima probleme s dokumentacijom i novcem. Mars, koji upravlja vašim emotivnim životom, u kući ljubavi, slobodnima donosi novu vezu.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Mars, posle dve godine, u kući privatnosti, donosi svađe u domu i sa autoritetima. Vaš vladalac Sunce, posle godinu dana, u Vagi, donosi vam nove poslove, ugovore i kraća putovanja, kao i obnovu odnosa sa braćom i sestrama, rođacima.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Ulazak Sunca u kuću posla, posle godinu dana, donosi vam uvećanje prihoda, a Mars u trećoj kući, posle dve godine, upozorava na oprez prilikom sklapanja dogovora. Problemi sa rođacima. Osetljiv urogenitalni trakt.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Sunce u vašem znaku, posle godinu dana, donosi vam priliku za realizaciju planova i ciljeva. Problemi u odnosu s emotivnim partnerom. Mars, vladalac vaših finansija, u kući posla, upozorava na oprez s troškovima ali i ulaganjem.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Sa Suncem u kući podsvesti imate želju da se osamite i preispitate svoje odluke. Vaš vladalac Mars, posle dve godine, u vašem znaku, donosi vam priliv energije i podstiče vas na akciju. Kupovina ili renoviranje stambenog prostora.
Strelac (23.11 - 21. 12)
Ulazak Marsa u 12. kuću, posle dve godine, podstiče vašu potrebu za introspekcijom. Tranzit Sunca preko kuće društvenog života i ugleda, posle godinu dana, donosi vam uspeh i novac preko javne ili samostalne delatnosti.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Mars u 11. kući, posle dve godine, donosi vam iznenadnu promenu planova, sukob s prijateljima ili probleme u velikim organizacijama. Aspekti Sunca u desetoj kući, posle godinu dana, donose vam zastoj u karijeri.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Vladalac vaše karijere, Mars, posle dve godine, ulazi u Škorpiju, donoseći vam svađe sa autoritetima, nadređenima. Ulazak Sunca u devetu kuću, donosi uspeh preko saradnje sa strancima i putovanja. Bol u zglobovima.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Mars, posle dve godine, u devetoj kući, donosi vam probleme na putovanjima, u kontaktima sa strancima, visokom obrazovanju, sa pravnim aktima. Posle godinu dana, Sunce u kući novca, otvara vam velike mogućnosti na finansijskom planu.
