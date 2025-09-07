DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 8. SEPTEMBAR: Ovan sklon zabludama, Rak da pazi na odnos s roditeljima, Vaga s partnerom, Ribe su malo nervozne

SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 8. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Mesec, koji vlada vašim privatnim životom iz kuće podsvesti, naglašava vašu intuiciju tokom dana. Kasno uveče, ulazi u vaš znak čineći vas nestrpljivijim, impulsivnijim ali isklonim zabludama. Izbegavajte alkohol.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Mesec koji upravlja vašim planovima, kasno uveče izlazi iz vodenih Riba i ulazi u vatrenog Ovna što na vas deluje prilično stresno. Voljena osoba nije raspoložena za razgovor s vama jer je opeterećena poslovnim problemima.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Mesec, koji upravlja vašim poslovnim ali i ljubavnim životom, kasno uveče napušta vašu kuću posla i ulazi u Ovna donoseći vam ideju kako da rrešite problem s nadređenima, autoritetima ili roditeljima. Poslušajte savet Vage.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Napeti aspekti vašeg vladaoca Meseca donose vam mnogo posla ali i bolje finansijsko stanje. Međutim, kasno uveče, s ulaskom Meseca u znak Ovna, junske Rakove očekuju trzavice s partnerom, autoritetima ili roditeljima.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Pozicija Meseca nepovoljno utiče na vaš poslovni život jer ne možete da uradite sve što ste planirali. Budite tolerantniji prema kolegama. Razgovor s nekim ko ne može da dočeka da se vidite. Provodite više vremena u prirodi.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Mesec pravi opoziciju s vašim vladaocem Merkurom u vašem znaku čineći vas nervoznijim i nestrpljivijim da što pre rešite neki problem. Imate osećaj da vas ljubavni partner ograničava u nečemu. Podložnost povredama u kući.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Mesec koji upravlja vašom karijerom, pod uticajem Saturna i Neptuna, usporava vaše planove ili čini nejasnim. Napetost između vas i partnera, kasno uveče, može dovesti do kraće rasprave. Promenite način ishrane.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Mesec uveče ulazi u vatrenog Ovna i prelazi preko Saturna i Neptuna donoseći vam osećaj nervoze i sputanosti. Trzavice s voljenom osobom. poslovna situacija je prilično napeta. Glavobolja. Posetite stomatologa.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Aspekti Meseca, koji upravlja vašim finansijama, upozoravaju da izbegavate nepotrebne troškove. U večernjim satima će vam prijati osećaj emotivne regeneracije, bez obzira na neke prolazne konflikte s voljenom osobom.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Prelazak Meseca preko Riba tokom dana donosi veće šanse za uvećanje prihoda, ali vam zato večernji sati donose napetost i nervozu koja se može odraziti na odnos s emotivnim partnerom i članovima porodice. Potrebno vam je više sna.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Aspekti Meseca i vašeg vladaoca Saturna blizu Neptuna, u večernjim satima,donose vam više nerviranja zbog nepotpunih i nejasnih informacija koje dobijate s posla. Problemi s papirologijom i u saobraćaju.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Prelazak Meseca preko Saturna i vašeg vladaoca Neptuna u kući novca nepovoljno utiče na vaše poslove. Večernji sati donose pojačanu nervozu zbog situacije koju zapravo ne možete da promenite. Unosite više vitamina.