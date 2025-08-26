DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 27. AVGUST: Ovna očekuje sukob s partnerom, Raka s porodicom, Jarca s autoritetima, Vaga podložna povredama

SAZNAJTE šta vas u sredu, 27. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Profimedia

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Kvadrat vašeg vladaoca Marsa i Meseca donosi rasprave sa emotivnim partnerom. Pazite na dokumentaciju, naročito ako ste privatnik. Naglašena kreativnost donosi vam nove ideje. Izbegavajte gazirane napitke.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Ne odgovara vam pozicija vladaoca vašeg posla, ako planirate dogovore sa strancima. U večernjim satima moguć susret sa starom simpatijom. Bračni ili dugogodišnji partner je sklon emotivnoj manipulaciji. Unosite više tečnosti.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Jupiter u kući novca pod uticajem Meseca iz kuće kreativnosti donosi vam uspeh i zaradu preko umetnosti, kreativnog izražavanja, hobija. Ljubavni partner je preosetljiv na vaše kritike. Osetljiv želudac.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Aspekti Jupitera u vašem znaku donose vam poslovne izazove ali i mogućnost uvećanja prihoda preko privatnog posla. Pozicija vašeg vladaoca Meseca i Marsa donosi sukobe s članovima porodice. Proverite hormonski status.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Konjunkcija Meseca i Marsa u trećoj kući donosi rasprave s braćom, sestrama, rođacima, komšijama. Dodatni oprez u saobraćaju. Susret s Vagom prekop društvene mreže ili prijatelja. Podložnost sportskim povredama.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Kvadrat Meseca u drugoj i Jupitera u 11. kući donosi vam finansijske izazove, pa pazite kako trošite ali i kako planirate da ulažete novac. Odlaganje nekih planova. Nesporazum ili konflikt s prijateljem. Izbegavajte alkohol.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Konjunkcija Meseca i Marsa u vašem znaku, čini vas sklonim preteranim emotivnim reakcijama. Podložnost povredama. Pazite da se ne opečete. Spremni ste da se uhvatite u koštac s jednim poslovnim izazovom. Problemi sa cirkulacijom.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Vaš vladalac Mars blizu Meseca u 12. kući podstiče nervozu i čini vas sklonim preispitivanju događaja iz prošlosti. Problemi u komunikaciji sa strancima, na putovanjima, ina ispitima, u pravnim procesima. Proverite krvnu sliku.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Mesec pod uticajem vašeg vladaoca Jupitera iz kuće novca, upozorava da povedete više računa o finansijama. Spoj Marsa i Meseca donosi odlaganje nekih planova, putovanja, viđanja s prijateljima. Ljubav preko interneta.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Pozicija Marsa i Meseca u kući karijere donosi vam sukobe sa nadtređenima, autoritetima, roditeljima. Slobodne očekuje susret s osobom koja nosi uniformu na radu, a zauzete trzavice i svađe s partnerom i članovima porodice. Nesanica.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Konjunkcija Meseca i Marsa u devetoj kući donosi vam probleme na putovanjima, ispitima, sa upisom nastudije, pravnim aktima, stipendijama. Nesporazumi sa saradnicima. Voljena osoba vam zamera što ne provodite više vremena kod kuće.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Kvadrat Meseca i vašeg vladaoca Jupitera u petoj kući čini vas osetljivijim i ranjivijim kada je reč o ljubavnom partneru i deci, ako ste roditelj. Mogućnost uvećanja prihoda preko paralelnog posla. Izbegavajte alkohol.