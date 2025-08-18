NE PRETERUJTE SA ALKOHOLOM Astro savet za utorak, 19. avgust: Na ova 4 znaka danas najviše utiču napeti aspekti Meseca u Raku
MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, žena, u sentimentalnom, boemskom Raku, danas pravi kvadrate sa retrogradnim Saturnom i Neptunom u Ovnu.
Ovi izazovni aspekti izoštravaju vašu intuiciju i donose inspiraciju umetnicima, glumcima, pevačima, muzičarima, slikarima. Podstiču i želju za dalekim putovanjima, u neke udaljene krajeve i kontaktima s drugim kulturama. S druge strane, ovi aspekti donose i nesporazume sa ženskim članovima porodice i upozoravaju na opasnost od preterivanja s alkoholom. To se najviše odnosi na Ovnove, Rakove, Vage i Jarčeve.
Takođe, napet aspekt Meseca i Plutona u nepredvidivoj Vodoliji, upozorava na opasnost od povreda u kući.
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
RAZVOD ANI TEŠKO PAO: Jedna fotografija je dokaz koliko PATI
NEKADAŠNjA teniserka Ana Ivanović, uhvaćena je na plaži u opuštenom izdanju, ali ono što je svima zapalo za oko jeste izbor knjige koju je držala u rukama.
18. 08. 2025. u 07:20
