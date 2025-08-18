Panorama

NE PRETERUJTE SA ALKOHOLOM Astro savet za utorak, 19. avgust: Na ova 4 znaka danas najviše utiču napeti aspekti Meseca u Raku

Marina Jungić Milošević, astrolog

18. 08. 2025. u 19:00

MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, žena, u sentimentalnom, boemskom Raku, danas pravi kvadrate sa retrogradnim Saturnom i Neptunom u Ovnu.

НЕ ПРЕТЕРУЈТЕ СА АЛКОХОЛОМ Астро савет за уторак, 19. август: На ова 4 знака данас највише утичу напети аспекти Месеца у Раку

Foto Pixabay free images

Ovi izazovni aspekti izoštravaju vašu intuiciju i donose inspiraciju umetnicima, glumcima, pevačima, muzičarima, slikarima. Podstiču i želju za dalekim putovanjima, u neke udaljene krajeve i kontaktima s drugim kulturama. S druge strane, ovi aspekti donose i nesporazume sa ženskim članovima porodice i upozoravaju na opasnost od preterivanja s alkoholom. To se najviše odnosi na Ovnove, Rakove, Vage i Jarčeve.

Takođe, napet aspekt Meseca i Plutona u nepredvidivoj Vodoliji, upozorava na opasnost od povreda u kući.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 51

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DELIJE U ŠOKU: Ne mogu da veruju ko je poginuo

"DELIJE" U ŠOKU: Ne mogu da veruju ko je poginuo