NE PRETERUJTE SA ALKOHOLOM Astro savet za utorak, 19. avgust: Na ova 4 znaka danas najviše utiču napeti aspekti Meseca u Raku

MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, žena, u sentimentalnom, boemskom Raku, danas pravi kvadrate sa retrogradnim Saturnom i Neptunom u Ovnu.

Foto Pixabay free images

Ovi izazovni aspekti izoštravaju vašu intuiciju i donose inspiraciju umetnicima, glumcima, pevačima, muzičarima, slikarima. Podstiču i želju za dalekim putovanjima, u neke udaljene krajeve i kontaktima s drugim kulturama. S druge strane, ovi aspekti donose i nesporazume sa ženskim članovima porodice i upozoravaju na opasnost od preterivanja s alkoholom. To se najviše odnosi na Ovnove, Rakove, Vage i Jarčeve.

Takođe, napet aspekt Meseca i Plutona u nepredvidivoj Vodoliji, upozorava na opasnost od povreda u kući.