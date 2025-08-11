MEDICINA, FARMACIJA, ALETERNATIVNI VIDOVI LEČENJA, PUTOVANJA Astro savet za ponedeljak, 11. avgust: Evo kojih šest znakova danas očekuje uspeh
MESEC, simbol nežnih emocija i promenljivog raspoloženja, danas prelazi put od devetog do 23. stepena Riba, znaka intucije, podsvesti, tajnosti, mašte, u kome se oseća kao kod kuće, pa njegove dobre osobine dolaze do izražaja - saosećajnost, požrtvovanost, kreativnost...
Sve ovo naglašeno je i više, zbog trigona koji Mesec obrazuje s Venerom i Jupiterom, planetama ljubavi, lepote, srećnih okolnosti i novca, koji će se uskoro, 14. avgusta, spojiti na istom stepenu, u Raku, znaku u kome i Venera i Jupiter pokazuju svoje najbolje osobine.
Ovaj moćni vodeni trigon najviše odgovara Rakovima, Škorpijama i Ribama, ali i zemljanim znacima - Bikovima, Devicama i Jarčevima. Donosi im šanse za realizaciju velikih poslova i isto tako veliku zaradu, preko privatnog biznisa, saradnje sa strancima, prekookeanskih putovanja, alternativnih vidova lečenja, institucija zatvorenog tipa, farmacije, medicine, velikih korporacija...
Preporučujemo
OVA 3 ZNAKA ĆE SE OBOGATITI POSLE 40. GODINE: Uspeh i stabilnost im dolaze kasnije
09. 08. 2025. u 22:33
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
"Lekari su Saši Popoviću dali morfijum i tako je umro - nije osetio ništa, zaspao je! Sada me doziva po kući"
"ČESTO ga sanjam, nije bilo tog sna gde je on izgledao kao u ovo poslednje vreme kada je bio bolestan, uvek ga sanjam iz vremena kada smo nas dvoje počeli da se zabavljamo i kad smo se venčali. Tada je imao onu kosicu malo dužu i okrugle malo veće naočare i sanjam ga kako je raspoložen, nasmejan, vedar i trči-juri na sve strane."
09. 08. 2025. u 12:05
Komentari (0)