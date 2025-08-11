Panorama

MEDICINA, FARMACIJA, ALETERNATIVNI VIDOVI LEČENJA, PUTOVANJA Astro savet za ponedeljak, 11. avgust: Evo kojih šest znakova danas očekuje uspeh

Marina Jungić Milošević, astrolog

11. 08. 2025. u 07:00

MESEC, simbol nežnih emocija i promenljivog raspoloženja, danas prelazi put od devetog do 23. stepena Riba, znaka intucije, podsvesti, tajnosti, mašte, u kome se oseća kao kod kuće, pa njegove dobre osobine dolaze do izražaja - saosećajnost, požrtvovanost, kreativnost...

Foto Shutterstock

Sve ovo naglašeno je i više, zbog trigona koji Mesec obrazuje s Venerom i Jupiterom, planetama ljubavi, lepote, srećnih okolnosti i novca, koji će se uskoro, 14. avgusta, spojiti na istom stepenu, u Raku, znaku u kome i Venera i Jupiter pokazuju svoje najbolje osobine.

Ovaj moćni vodeni trigon najviše odgovara Rakovima, Škorpijama i Ribama, ali i zemljanim znacima - Bikovima, Devicama i Jarčevima. Donosi im šanse za realizaciju velikih poslova i isto tako veliku zaradu, preko privatnog biznisa, saradnje sa strancima, prekookeanskih putovanja, alternativnih vidova lečenja, institucija zatvorenog tipa, farmacije, medicine, velikih korporacija...

