NA MALTI SE NAJDUŽE ŽIVI: Objavljeni podaci Evropske kancelarije za statistiku

ŽENE u državama članicama Evropske unije žive 5,3 godine duže od muškaraca tako da je, prema podacima Evropske kancelarije za statistiku "Eurostat", prosek za žene - 84, a za muškarce skoro 79 godina.

Foto: Shutterstock

Dame su u prednosti i kada je u pitanju dužina zdravog života, one prosečno imaju 63,3 godine zdravog života, odnosno bez ograničenja u aktivnostima, dok je za muškarce taj broj nešto niži - 62,8 godina.

Kada je reč o godinama zdravog života za muškarce - na prvom mestu su stanovnici Malte (skoro 72 godine), zatim Italijani (68,5), Šveđani (nešto više od 67 godina), dok su na dnu tabele Letonija (nešto više od 51 godine), Estonija (56,5) i Slovačka (skoro 57).

Po godinama zdravog života žene sa Malte su na prvom mestu (nešto više od 71 godine), Bugarske (71) i Italije (skoro 70), dok najmanje takvih godina imaju žene iz Letonije (nešto više od 54), Danske (više od 55) i Finske (skoro 56).