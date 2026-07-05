Obrazovanje

NA BUDŽETU 171 MESTO: Upis na fakultete - Prijavljivanje za slobodne indekse od 6. do 8. jula

Branka Borisavljević

05. 07. 2026. u 18:23

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KANDIDATI, koji žele da se upišu na slobodna mesta na Rudarsko-geološkom fakultetu, a polagali su prijemni iz matematike, fizike ili hemije na fakultetima Univerziteta u Beogradu mogu da predaju dokumenta u studentsku službu od ponedeljka 6. jula do srede 8. jula, od 9 do 13 časova. Upis se obavlja lično 9. jula, u periodu od 9 do 13 časova.

НА БУЏЕТУ 171 МЕСТО: Упис на факултете - Пријављивање за слободне индексе од 6. до 8. јула

Foto: N. Skenderija

Posle prvog upisnog kruga ostao je nepodeljen 171 indeks za budžetske studije. Najviše mesta ѕa školovanje o trošku države ima na smeru rudarsko inženjerstvo - 53, sledi inženjerstvo zaštite životen sedine - 26 i hidrogeologija - 23. Na samofinansirajućim studijama slobodno je 65 mesta.

 

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