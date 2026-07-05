DODATNI ROK NA POLJOPRIVREDNOM : Upis uz položen prijemni na drugom fakultetu

KANDIDATI, koji žele da se upišu na slobodna mesta na Rudarsko-geološkom fakultetu, a polagali su prijemni iz matematike, fizike ili hemije na fakultetima Univerziteta u Beogradu mogu da predaju dokumenta u studentsku službu od ponedeljka 6. jula do srede 8. jula, od 9 do 13 časova. Upis se obavlja lično 9. jula, u periodu od 9 do 13 časova.