Obrazovanje

DODATNI ROK NA POLJOPRIVREDNOM : Upis uz položen prijemni na drugom fakultetu

Branka Borisavljević

05. 07. 2026. u 18:05

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Kandidati koji su u prvom konkursnom roku položili prijemni ispit na nekom od fakulteta isključivo Univerziteta u Beogradu iz jednog od predmeta predviđenih za upis na Poljoprivredni fakultet (Biologija, Hemija, Fizika, Matematika, Sociologija), a žele da upišu Poljoprivredni fakultet u ovom upisnom roku popunjavaju elektronsku prijavu za upis

ДОДАТНИ РОК НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ : Упис уз положен пријемни на другом факултету

Foto: D. Milovanović

 Popunjenu prijavu potrebno je dostaviti elektronskim putem na adresu upis.polj@agrif.bg.ac.rs .

Prijavni list, potvrdu o položenom prijemnom ispitu i dokumenta, kandidati mogu da predaju 8. jula , od 09.00 do 10.30 časova u Studentskoj službi. Istog dana, u vremenu od 11.00 do 12.00 časov, mogua da se upišu na studijski program – modul. Prednost pri izboru studijskog programa, imaju kandidati sa većim brojem bodova.

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