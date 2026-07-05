DODATNI ROK NA POLJOPRIVREDNOM : Upis uz položen prijemni na drugom fakultetu
Kandidati koji su u prvom konkursnom roku položili prijemni ispit na nekom od fakulteta isključivo Univerziteta u Beogradu iz jednog od predmeta predviđenih za upis na Poljoprivredni fakultet (Biologija, Hemija, Fizika, Matematika, Sociologija), a žele da upišu Poljoprivredni fakultet u ovom upisnom roku popunjavaju elektronsku prijavu za upis
Popunjenu prijavu potrebno je dostaviti elektronskim putem na adresu upis.polj@agrif.bg.ac.rs .
Prijavni list, potvrdu o položenom prijemnom ispitu i dokumenta, kandidati mogu da predaju 8. jula , od 09.00 do 10.30 časova u Studentskoj službi. Istog dana, u vremenu od 11.00 do 12.00 časov, mogua da se upišu na studijski program – modul. Prednost pri izboru studijskog programa, imaju kandidati sa većim brojem bodova.
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