„NIT SE NASTAVLJA“: Dodeljene nagrade najboljim autorima na 11. žiriranoj izložbi „100 žena – 100 minijatura“

SVEČANA dodela nagrada najboljim autorima ručnog rada u formatu minijature, održana je u Sava centru u okviru jedinstvene 11. žirirane izložbe minijatura „100 žena – 100 minijatura“, koja čuvarima tradicije, pre svega ženama iz lokalnih zanatskih udruženja, pruža priliku da se takmiče, afirmišu i dobiju priznanje javnosti za svoj autentičan rad.

Foto: Privatna arhiva

Izložbu, koja je ove godine održana pod sloganom „Nit se nastavlja“, organizuje Etno mreža uz podršku Ministarstva kulture, Fonda za razvoj, Britanske ambasade, NALED-a i odgovornih kompanija: Sava Centar, Coca-Cola Hellenic, Air Serbia, UniCredit banka i Telekom Srbija.

Predsednica Etno mreže i izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović rekla je da je zahvaljujući ovoj tradicionalnoj izložbi prepoznat i vrednovan rad stotine žena iz lokalnih zanatskih udruženja, koje su se na ovaj način afirmisale i obezbedile izvor prihoda, dok su stotine azbuka, tkanica i minijatura s ovog mesta našle put u sve krajeve sveta kao autentični ambasadori Srbije i njenog kulturnog identiteta.

- Tokom ove naše dve godine ovde u Srbiji, jedno od najvećih zadovoljstava nam predstavljaju putovanja u različite gradove i mesta u kojima smo imali priliku da posetimo radionice žena iz Etno Mreže. Od Šapca do Šida, od Sremske Mitrovice do Paraćina, od pustovanja do veza, naučili smo mnogo o Srbiji, njenoj istoriji i kulturi kroz dizajn i motive, koje te dame predstavljaju kroz svoj rad. Nadam se, da će narednih dana, mnogi u Beogradu doći da vide izložbu, jer ove izvanredne minijature predstavljaju bogato kulturno nasleđe Srbije i izuzetnu veštinu u ručnom radu, za koju Etno Mreža čini toliko da bi je očuvala i stvorila prilike da sledeće generacije mogu da preuzmu palicu i sačuvaju ovo predivno nasleđe za budućnost - rekao je Edvard Ferguson ambasador Velike Britanije u Srbiji.

Direktorka Fonda za razvoj Tatjana Matić kaže da je podrška očuvanju drevnih tehnika, razvoju etno proizvodnje i plasmanu na tržište, ujedno podrška ženskom preduzetništvu i ekonomskom osnaživanju žena. “Rukotvorine koje nastaju danas, u doba veštačke inteligencije i robotizacije, ne samo da čuvaju našu autentičnost već predstavljaju i ekonomski značajan proizvod na svetskom tržištu. Na čelu sam institucije koja tome posvećuje posebnu pažnju. Fond za razvoj je ponosni partner Etno mreže u kampanji ‘Ponosni pred svetom’”, rekla je Matić.

U okviru ovogodišnje manifestacije uručene su nagrade za očuvanje ćiriličnog pisma kroz savremene radove u starim tehnikama i za najbolje minijature u tradicionalnim tehnikama.

U okviru projekta za očuvanje ćiriličnog pisma, koji je sproveden uz podršku Ministarstva kulture, nagrađena je Gorana Vukas, iz udruženja Uzor iz Inđije za motiv ćiriličnog pisma u tehnici zlatoveza; zatim Neda Ćulibrk, studentkinja Više tekstilne škole u Beogradu za ćiriličnu kompoziciju u tehnici veza, realizovanu uz mentorsku podršku Ane Cicović, kao i Vidak Radenović, master dizajner tekstila iz Beograda za motiv ćiriličnog slova u kombinovanoj tehnici.

Nagrade za minijature u tradicionalnim tehnikama dobili su u kategoriji narodnog veza višestruko nagrađivana autorka iz Sombora Slavica Vasović, za eksponat sa motivom zmijanjskog veza i geometrijskih ornamenata: u kategoriji zlatoveza autorka iz Čente Jelena Ajh za motiv rozete iz manastira Ljubostinja, zadužbine kneginje Milice; u kategoriji pustovanja nagrađena je majstorica iz udruženja Zlatno runo Sirmiuma iz Sremske Mitrovice i preduzetnica, Anica Jelenković za umetnički ukrašenu pustovanu loptu sa motivom pirotskog ćilima.

U kategoriji tkanje za majstorski rad sa motivom dinarske pregače, nagrađena je Jasna Vujičić, liderka udruženja Panonke iz Pančeva, koje neguje poznate banatske motive; u kategoriji heklanje i necanje za rad rafinirane čipke sa motivima inspirisanim starim knjigama, nagrađena je Ilonka Aćić iz Pančeva. Nagrada za mladog autora dodeljena je Maši Golubović, učenici Umetničke škole iz Niša, za rad „Beli anđeo“, izrađen u tehnici veza uz mentorsku podršku profesorke Tatjane Perevalov.

Specijalnu nagradu žirija za seriju radova u tehnici narodnog veza sa motivima zmijanjskog veza, floralnim ornamentima i manastira Žiča, dobila je autorka iz Valjeva, Danijela Panić.

Izložba je obuhvatila i više od 100 revijalnih eksponata ranijih laureata, kao primer izuzetnosti i majstorskog umeća u minijaturi. Važan segment ovogodišnje postavke čine i radovi polaznika kreativnih radionica organizovanih uz podršku Kabineta ministarke bez portfelja zadužene za oblast rodne ravnopravnosti, u saradnji sa Centrom za mlade i Institutom za mentalno zdravlje, sa ciljem smanjenja vršnjačkog nasilja i jačanja međugeneracijskog razumevanja. Najbolji radovi i autori predstavljeni su u okviru izložbe koja će biti otvorena do 20. decembra.