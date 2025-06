STEPANOV TREĆI PUT IZLAŽE NA „KOLARCU“: Predstavljanje puta do slike uz sećanje i boje

Akademski slikar iz Kikinde dr Milorad Stepanov, izložiće svoje slike u Beogradu, u galeriji Zadužbine Ilije M. Kolarca, od 3. do 14. juna.

Biće ovo njegova treća izložba u ovoj prestižnoj beogradskoj ustanovi kulture, a ovaj put pod nazivom „Put do slike, sećanje i boje“. Na radovima koje će prikazati, još jednom će se, iz njegove umetničke vizure, videti ravnica i njene vode, koje su Stepanovu nepresušna inspiracija. Poznato je da ovaj umetnik i profesor na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, ima svakodnevne susrete sa vodom, iako Kikinda nema reku.

On je strastveni pecoroš, pa slikarki i pecaroški pribor nosi zajedno kada skoro svakog dana, najčešće u rano jutro ili suton, odlazi na neku od „malih voda“ oko grada, na kanale i bare. Tamo, dok čeka da riba zagrize, čeka i inspiraciju za poteze četkicom na različitim materijalima, koja nikada ne izostaje. Ove dve njegove strasti određuju i nazive njegovih izložbi, ranije su to bili „Puls ravnice“, „Male vode ravnice – bare“, a sada „Put do slike, sećanje i boje“, jer neke prizore najpre skicira u blok, a kasnije ih u ateleju oživljava bojama.

Dr Milorad Stepanov do sada je priredio tridesetak samostalnih izložbi, a učesnik je još 130 u zemlji i inostranstvu. Doktor je slikarstva i magistar restauracije