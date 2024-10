LEGENDARNI VALTER STIGAO U PEKING: Otvorena izložba "Bata u 90 slika"

GRAN pri „Mira Trailović“ 58.Bitefa pripao je predstavi This is my truth,tell me yours Jasne Žmak (hrvatsko – slovenačka koprodukcija), Specijalnu nagradu „Jovan Ćirilov“ dobile su slovenačka predstava „Seksualno vaspitanje II :Borba“ Tjaše Črnigoj i „Trilogija Snaga kučke – I poglavlje : Nevesta i Laku noć, Pepeljugo“ Karoline Bjanki, publika je najboljom ocenila predstavu Tjaše Črnigoj, dok je nagrada „Politike“ za režiju osvojila belgijska predstava „Antigona u Amazonu“ Mila Raua.