MINA SPASOJEVIĆ ZA "TV NOVOSTI": Fasciniraju me ljudi čije delo nadživi vreme, a neostvarena želja mi je intervju sa Mirom Alečković (FOTO)

SUŠTINA je u tome da pred kamerama ne igram ulogu, već da ostanem svoja.

Foto: Gordan Jović RTS

Ovim rečima razgovor za „TV novosti“ zapičinje Mina Spasojević, novo lice Jutarnjeg programa RTS, svesna da publika najbrže prepozna iskrenost i prirodnost. I dok se njen televizijski put tek gradi pred gledaocima, Mina već zna šta želi da sačuva sopstvenu energiju, način razmišljanja i spontanost, uz odgovornost koju nosi rad pred kamerama.

Od ranih jutarnjih sati, kada njen dan počinje već oko tri, do razgovora o najaktuelnijim društvenim i informativnim temama, nova voditeljka Jutarnjeg programa postepeno osvaja televizijski prostor.

Iza sigurnosti pred kamerama stoje godine provedene u različitim medijima, ali i snažna želja da složene teme približi gledaocu i pokaže zašto se one tiču njegovog života. Karijeru je započela u štampanim medijima, nastavila pred kamerama, a novo profesionalno poglavlje sada gradi na RTS. Foto: Privatna arhiva

*Jutarnji program traži posebnu vrstu koncentracije, dok se dan tek budi, vi već morate da budete potpuno spremni za kameru. Šta ste do sada naučili o sebi u tim ranim jutarnjim satima?

- Otkrila sam da u ranim jutarnjim satima funkcionišem mnogo bolje nego što sam očekivala. Budući da program počinje u 5.55, moj dan praktično kreće već oko tri ujutru, pa sam se u početku brinula da li ću biti skoncentrisana tako rano. Ispostavilo se da adrenalin odradi svoje i drži me fokusiranom tokom celog programa. Umor uglavnom stigne tek kada se emisija završi.

*U programu uživo često nema prostora za popravni. Da li ste tip koji se posle emisije vraća na svaku sitnicu i analizira šta je moglo drugačije, ili umete da kažete: „To je televizija, idemo dalje“?

- Sebi sam najveći kritičar. Po prirodi sam vrlo analitična, pa posle svake emisije razmišljam o tome šta je moglo bolje ili drugačije da se uradi. Istovremeno učim da prihvatim da program uživo nosi nepredviđene situacije i da su poneki lapsus ili greška jednostavno deo tog formata. Trudim se da iz svake emisije nešto naučim i već sledeći put budem bolja.

*Jutarnji program je svojevrsni susret najrazličitijih tema, ljudi i raspoloženja. Šta vam je do sada bilo najzanimljivije, neočekivani gost, razgovor, tema ili neka situacija koja vas je iznenadila?

- U poslednje vreme posebno su mi zanimljive teme vezane za veštačku inteligenciju i tehnološki razvoj. Intrigira me, recimo, to da bi računarska snaga u budućnosti mogla da postane resurs od strateškog značaja, gotovo poput nafte ili gasa. Fascinantno je koliko se veštačka inteligencija danas prepliće sa ekonomijom, politikom i globalnim odnosima, zbog čega su mi razgovori sa stručnjacima iz tih oblasti uvek među najzanimljivijima.

*Kada biste mogli da zavirite iza kulisa jednog velikog televizijskog događaja i provedete dan sa nekim od kolega koje posebno cenite, koga biste izabrali i šta biste želeli da naučite?

- S obzirom na to da su pred nama parlamentarni izbori, volela bih da izbornu noć provedem sa kolegama iz informativne redakcije. Zanima me kako sistem funkcioniše kada se informacije menjaju iz minuta u minut, kako se u trenutku donose odluke i kako zapravo izgleda rad pod takvim pritiskom i dinamikom.

*Koliko se vaš odnos prema novinarstvu promenio otkako ste iz teksta i štampanih medija prešli pred kamere? Da li danas neku priču posmatrate drugačijim očima nego na početku karijere?

- Ne bih rekla da se suština mog odnosa prema novinarstvu promenila. Još dok sam radila u dnevnoj štampi, bilo mi je najvažnije da kroz tekst određenu temu što bolje približim čitaocu. Danas radim to isto, samo kroz živu reč, sliku, način na koji formulišem pitanje ili usmeravam razgovor. Forma se jeste promenila, ali je odgovornost da informacija bude jasna, precizna i razumljiva publici ostala potpuno ista. Foto: Gordan Jović RTS

*Gledaoci vrlo brzo prepoznaju kada je voditelj prirodan, a kada pokušava da ostavi određeni utisak. Koliko vam je važno da pred kamerama ostanete onakvi kakvi ste i van studija?

- To mi je veoma važno. Svesna sam da publika tek treba da me upozna, a verujem da do ljudi najlakše dolazite kada ste iskreni i prirodni. To, naravno, ne znači da treba biti previše opušten ili zaboraviti na pravila profesije, već da u okviru tih postulata zadržite sopstvenu energiju, način razmišljanja i spontane reakcije.

*Kažete da vas najviše privlači informativa. Šta je ono što vas u ozbiljnom novinarstvu najviše pokreće, potraga za odgovorom, razgovor sa ljudima ili mogućnost da gledaocu približite temu koju možda inače ne bi razumeo?

- Najviše me pokreće proces dolaska do suštine i povezivanje suvih informacija sa stvarnim životom. Posebno mi je važno da iz obilja podataka izdvojim ono što je bitno i gledaocu jasno predočim zašto ga se određena tema tiče. Danas nije dovoljno samo izvestiti o tome šta se dogodilo, ključno je objasniti kako neka odluka utiče na njegov posao, porodicu, novčanik i svakodnevicu.

*Koliko vam znači to što ste u novoj profesionalnoj sredini okruženi iskusnim televizijskim licima? Postoji li neki savet koji ste dobili na RTS-u, a koji danas već primenjujete gotovo nesvesno?

- Mnogo mi znači, jer verujem da se televizija velikim delom uči upravo gledajući ljude koji taj posao rade godinama. Imala sam sreću da me na RTS-u dočekaju kolege koje su vrlo otvorene i spremne da pomognu, a posebno bih izdvojila Nikolinu Rakić, Biljanu Vraneš i Draganu Kosjerinu. Nikolina mi je jednom prilikom rekla da uvek imam na umu da me neko tog jutra gleda prvi put, a neko možda poslednji. Ta rečenica mi je ostala u sećanju jer mnogo govori o odgovornosti ovog posla i često je imam na umu pred kamerama.

*Vaš profesionalni put nije od početka bio usmeren ka televiziji. Koliko vam danas znači to što ste prošli različite medijske forme i da li biste, kada biste mogli ponovo da birate, krenuli istim putem?

- Karijeru sam započela u štampanim medijima, gde sam skoro dve godine pisala za rubriku zabave u jednom dnevnom listu. Taj period mi je ostao u veoma lepom sećanju, pre svega zbog ljudi sa kojima sam radila i sa kojima sam i danas u kontaktu. Kasnije sam poželela dinamičniji format i prešla na televiziju, gde sam radila kao prezenter zabavne emisije, a povremeno i vremenske prognoze. To mi je donelo sigurnost pred kamerama, neophodnu rutinu i iskustvo koje se pokazalo kao odlična priprema za RTS. Kada danas pogledam svoj dosadašnji put, ne bih ga menjala, svaka etapa mi je donela tačno ono što mi je bilo potrebno za sledeću.

*Publika vas sada upoznaje kao novo lice Jutarnjeg programa, ali šta je ono što o Mini gledaoci još uvek nisu imali priliku da vide, a voleli biste da jednog dana otkriju?

- Mislim da je jedna od najvećih čari programa uživo upravo u tome što vremenom nestaju barijere, pa publika počinje da upoznaje osobu iza voditeljske uloge. Zbog toga nemam potrebu da unapred otkrivam neku drugu Minu. Tek smo na početku, i volela bih da me gledaoci upoznaju postepeno i prirodno, onako kako sam program bude tekao i razvijao se. Foto: Privatna arhiva

*Kada biste mogli da izaberete jednu osobu iz sveta filma, muzike, sporta ili kulture za razgovor bez ikakvih vremenskih ograničenja, ko bi to bio i koje pitanje biste joj prvo postavili?

- Izabrala bih Miru Alečković. Uvek su me fascinirali ljudi čije delo nadživi vreme u kojem je nastalo, a njena poezija ima upravo tu bezvremensku snagu. Volela bih da razgovaramo o epohi u kojoj je stvarala, ljudima koje je poznavala i načinu na koji je posmatrala svet oko sebe. Verovatno bih joj prvo postavila pitanje šta misli da li će njeni stihovi, decenijama kasnije, ostati jednako bliski novim generacijama.

*Na početku ste jednog novog poglavlja. Kada za nekoliko godina budete pogledali unazad, šta biste voleli da kažete da vam je ovaj period na RTS-u doneo, profesionalno, ali i kao čoveku?

- Volela bih da za nekoliko godina mogu da kažem kako sam na ovom mestu mnogo naučila, stekla dragoceno iskustvo i napravila važne profesionalne iskorake. Ali, isto tako, volela bih da pamtim ljude koje sam upoznala, odnose koje sam izgradila i situacije iz kojih sam naučila nešto novo o sebi. Najvažnije bi mi bilo da, kada pogledam unazad, znam da sam priliku koja mi je pružena umela da prepoznam i iskoristim na pravi način.

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