EN KARSON DOBITNICA NOBELOVE NAGRADE ZA KNJIŽEVNOST

Sinoć je svečano otvoren 53. Međunarodni filmski festival FEST, i to projekcijom dugoočekivanog filma Lordana Zafranovića "Zlatni rez ’42 – Deca Kozare". U prepunoj Plavoj dvorani Sava centra publika je gotovo četiri sata gledala jednu od najtežih priča koje su se u poslednjim decenijama pojavile na velikom platnu – priču o Kozari, deci, Jasenovcu i sistemu zločina koji je čoveka pretvarao u sredstvo za uništenje drugog čoveka. Film traje 249 minuta, ali posle njega ne ostaje pitanje koliko je trajao, već šta je sve publika za ta četiri sata videla - i da li je, posle svega, nešto naučeno.