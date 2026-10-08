Kultura

EN KARSON DOBITNICA NOBELOVE NAGRADE ZA KNJIŽEVNOST

В. Н.

08. 10. 2026. u 13:05

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DOBITNIK ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost je kanadska književnica En Karson.

ЕН КАРСОН ДОБИТНИЦА НОБЕЛОВЕ НАГРАДЕ ЗА КЊИЖЕВНОСТ

Foto: Tanjug/Christine Olsson/TT News Agency via AP

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