DADO TOPIĆ ZAČINIO JUBILEJ: Festival „DŽeztronik“ iz Vršca obeležio 20 godina postojanja

INTERNACIONALNI džez i bluz festival „Džeztronik“ ove godine je obeležio veliki jubilej – dve decenije postojanja. Kao jedan od najprepoznatljivijih muzičkih događaja u Vršcu, i ovoga puta je opravdao svoj status, okupivši renomirane domaće i međunarodne muzičare, koji su tri dana punili Kongresno-muzičku dvoranu i Studio u Centru „Milenijum“.

Foto: D.Sekulić

Prvo veče otvorio je slovenački pijanista i pevač Uroš Perić, koji je nastupao sa Big Bendom RTS, pod dirigentskom palicom Marka Đorđevića. Repertoarom, sačinjenim od autorskih kompozicija, klasika iz American Songbook zbirke i čuvenih hitova Reja Čarlsa, oduševili su publiku, a posebno uzbuđenje usledilo je kada se na bini pojavio Dado Topić i otpevao legendarnu pesmu „Fly Me To The Moon“. On se te večeri slučajno zatekao u Vršcu, a susret sa ovim izvođačima u hotelu stvorio je magiju, koju publika nije očekivala.

Foto: D.Sekulić

Drugi festivalski dan doneo je spoj tradicije i savremenog izraza. Program je počeo promocijom knjige „Ako volite bluz“ Vladislava Pejaka, uz prateću izložbu „20 godina – 20 postera“. Nastavljen je nastupom ljubljanskog trija Jimmy Barka Experience, koji čine dva di-džeja i bubnjar. Njihovom fuzijom fanka, afro ritmova, hip-hopa i elektronike „Džeztronik“ je pokazao da ume da napravi programski iskorak i da džez i bluz poveže sa urbanim muzičkim izrazom.

Završnica festivala bila je prepuštena Bojan Cvetković Kvartetu, koji je svirao numere sa svog novog albuma, čije je objavljivanje najavljeno za decembar. Muzičari su imali snažnu podršku mlade publike, koju je iznedrio i ovaj festival, ali i džez odsek Muzičke škole „Josif Marinković“.

Foto: D.Sekulić

Jubilarnim izdanjem, „Džeztronik“ je ostao veran svom osnovnom identitetu, a, istovremeno, pokazao i otvorenost prema novim muzičkim tendencijama. Nagovestio je početak novog poglavlja, koji bi trebalo da im obezbedi kontakt i sa novim generacijama publike.