ENA POPOV ZA "NOVOSTI": Imam dovoljno razloga da se radujem, a više ne igram samo na šarm i harizmu (FOTO)

HARIZMATIČNA voditeljka Ena Popov već prvim pojavljivanjem na malim ekranima osvojila je srca gledalaca. U dosadašnjoj karijeri beleži ostvarenja u raznim televizijskim formatima, počev od 2000. na tadašnjem RTS NS, pa zatim TV Kanal 9 i TV Jesenjin, a 2007. kao voditeljka treće sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", potom u emisiji "Autostoperi" sa Andrejem Maričićem i u tok-šou programu "Tačno u podne" sa Marijom Lazić na TV Pink.

Foto: Srđan Pablo Doroski

Već devet godina deo je tima Radio-televizije Vojvodine. Sada je gledamo svakog radnog dana u 18 časova u ulozi domaćice emisije "Razglednice", koju potpisuje i kao autor. Foto: Srđan Pablo Doroski

*Šta su "razglednice" i lepote vašeg posla?

- To su sati svakodnevnog sedenja u redakciji posvećeni pripremi emisije, da bi sve besprekorno funkcionisalo. Ono što vidite u programu najmanje je posla koji uradim u toku dana. A lepote su upoznavanje sa ljudima različitih zanimanja i interesovanja. Samim tim su pripreme za intervjue pravi užitak jer uvek saznam nešto novo. Volim ono što radim i, kao što kaže izreka, "Izaberi posao koji voliš i nikada u životu nećeš raditi".

*Tokom karijere gledali smo vas u različitim izdanjima, koje vam je najdragocenije?

- Svako je dragoceno, od linkova do zabavnog i informativnog programa. Drago mi je što sam prošla kroz sve te TV forme, jer sam bogatija za više veština i znanja. Ali uvek sam raspoložena za nove izazove, jer samo tako mogu da se razvijam i učim.

*Koje osobine treba da ima TV voditelj da bi se dostojno bavio ovim poslom?

- Da uvek bude pripremljen za emisiju i razgovore sa sagovornicima. Mora lepo da govori, bude srdačan, ljubazan, kulturan, socijalno inteligentan i snalažljiv.

*Koliko vam je lepota bila saveznik u poslu na televiziji?

- Verujem da lepota u svakom smislu nikome ne može da odmogne, ali samo kada je saveznik svemu ostalom dobrom i lepom što bi čovek trebalo da ima. Ukoliko je prisutna samo fizička, to može da donese isključivo kratkoročne rezultate. Foto: Privatna arhiva

*Da li pamtite neki intervju zbog koga ste bili posebno nervozni?

- Bilo je nekoliko takvih. Međutim, ne mogu da se setim konkretno sa kim i kada, jer sam sve to potisnula koliko mi je bilo traumatično (smeh).

*Ko može da vam podigne samopouzdanje?

- Prvenstveno moj suprug i deca. Naravno, tu su i drage kolege i saradnici. Majka mi je veoma stroga, te kad ona pohvali i kada joj se dopadne kako sam nešto uradila, onda zaista verujem da je tako. Naravno, i gledaoci koji mi pišu ili me sretnu na ulici uvek mogu da doprinesu da se osećam bolje i sigurnije u ovom poslu. Takođe, pravo samopouzdanje je lična stvar, ne bazira se na tome šta drugi misle o vama i kako vas doživaljvaju, već prvenstveno na tome kako doživljavate sami sebe. Lepo je čuti reči podrške i ohrabrenja, ali je najvažnije svakodnevno raditi na tome da budete što bolji čovek kako biste bili sigurni u sebe. Što bolji čovek u svakom smislu, jer ne mora nužno da znači da ako je neko dobar čovek nužno mora imati i samopouzdanja, a ako je u svako smislu, to znači da radi i na svojim osobinama, veštinama, duhovnosti, ličnosti, što može dovesti do povećanog samopouzdanja.

*Uvek ste nasmejani i dobro raspoloženi u programu. Kako održavate dobru energiju kad imate loš dan?

- Loše dane prevazilazim odlukom da se oraspoložim i ne dozvolim da mi sve ode u tom smeru. Razmišljam o lepim stvarima koje imam u životu i tome što sam blagoslovena da uopšte budem ovde i tako odagnam loše misli i emocije.

*Šta vam je bilo najteže da savladate u ovom poslu i plašite li se lapsusa?

- Teško mi je bilo da savladam program u kom kreiramo informativne emisije. Borim se i da savladam strah od lapsusa, čemu sam sklona. Živ program je potpuno drugačiji od emisija koje se snimaju i kada mi se to desi nisam blagonaklona, već baš ljuta na sebe. Foto: Privatna arhiva

*Važite za damu od stila, na koji način birate garderobu i haljine za snimanja?

- Hvala na komplimentu. Drage koleginice iz garderobe Radio-televizije Vojvodine brinu o tome šta ću obući u "Razglednicama", a kada sam u ulozi gosta u drugim emisijama sama smišljam kombinacije.

*Šta biste danas poručili mlađoj Eni, na početku karijere?

- Da se više koncentriše na posao, da ne bi smela olako da shvata ozbiljnost tog poziva i da se više priprema za emisije. Uvela bih malu Enu u red, rad i disciplinu, ne bi mogla sve na šarm, harizmu i mladost (smeh).

*Bili ste "domaćica" kulinarske emisije "Začini dan", da li je kulinarstvo vaš hobi?

- Nažalost, nemam vremena koliko bih volela da mogu da provedem u kuhinji. Kada god prilika nalaže i vreme dozvoljava, moje kuvanje uvek izazove zadovoljstvo na nepcima gostiju i ukućana. Foto: Privatna arhiva

*Veoma ste popularni na "Instagramu", gde vas prati veliki broj ljudi. Koliko su društvene mreže važne u vašem poslu?

- Naravno da su bitne, kao i za svakoga u današnje vreme. Ne dopada mi se to što pratioci javnih ličnosti, u kojoj god da su profesiji, imaju očekivanja od nas da se bavimo mrežama na način na koji to čine influenseri - da svakodnevno objavljujemo storije, postove, obaveštavamo ih o svakom aspektu svog života. Treba razumeti da su upravo te objave influenserima posao i da od toga, koliko su aktivni, oni i privređuju. A mi koji smo u javnom poslu, već imamo zaduženja i dužnosti na radnim mestima, te nam društvene mreže nisu prioritet i obaveza.

*Kako naslednice Rija i Mila reaguju kada vas ljudi prepoznaju na ulici?

- To im nije neobično. Kada su bile baš male prvih nekoliko puta im je bilo čudno, a svakog narednog su ljubazno čekale i uglavnom ništa nisu komentarisale.

*Kakvi su vam planovi za budućnost? Šta biste voleli da ostvarite?

- Imam velike planove, a tiču se privatnog biznisa, kao i snove, ideje, želje, vizije i radim na tome da se ostvare. Odnosno, dajem sve od sebe, a ima nešto i do onoga ko odozgo vidi sve. Nadam se da će mi se otvoriti put. O čemu je reč, videćete i čućete uskoro, najkasnije do kraja maja. Usput završavam i školovanje na Akademiji za odnose sa javnošću, koje sam pohađala u prethodnoj godini, tako da imam dodatni razlog da se radujem narednom periodu.